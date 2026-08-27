UMETNICA ZARADILA BILIONE, A 50 GODINA ŽIVELA U PSIHIJATRIJSKOJ USTANOVI: Jajoi Kusama preživela zlostavljanje, očeve afere i nepravdu

Jajoi Kusame bila je žena koja je svoje najveće nedostatke pretvorila u umetnost i tako zaradila bogatstvo, a da to uopšte nije ni htela

Jajoi Kusama bila je bilionerka koja je živela na psihijatriji punih 50 godina, pre nego što se upokojila u 97. godini u Tokiju. To je bila žena koja je uspela da sve svoje traume pretoči u umetnička dela koja su osvojila svet, inspirisala kolege toliko da su je kopirali gde su stizali. Bol koji je osećala stvarao je nova i nova umetnička dela koja su bila toliko velika da su preplavila svet.

Bolno detinjstvo

Kusama je rođena 1929. godine u ruralnoj provinciji u Japanu. Od kako je progledala, govorila je da je svet videla u tačkama koje su se pojavljivala svuda gde im nije bilo mesto. Zato je odlučila da postane slikarka, ali nije imala podršku roditelja koji su slikarski poziv videli kao sramotu.

Od nje se očekivalo da se uda i rodi decu, ali da to bude dogovoreni brak. Kako bi ugušila njen san o slikarstvu, majka je gužvala i bacala njene crteže i pre nego što bi ih Jajoi završila.

Frustrirana zbog muževljeve nevernosti, Jajoina majka je terala svoju ćerku da špijunira oca dok je on bio sa ljubavnicama. Umetnica je to iskustvo smatrala toliko traumatičnim da je razvila doživotnu odbojnost prema seksu.

U želji da pobegne od tog bolesnog načina života, Jajoi piše umetniku Džordžiju O'Klifu tražeći pomoć, a on joj savetuje da dođe u SAD.

U to vreme Kusama je vrlo slabo govorila engleski, a bilo je zabranjeno slanje novca iz Japana u SAD. Neustrašiva, ušila je novčanice od jednog dolara u svoj kimono i krenula preko Pacifika odlučna da osvoji NJujork i stekne svoje ime u svetu.

Kad se drugi okite lovorikama za tvoj rad

U Americi je radila fanatično, stvarajući kao da joj život zavisi od toga, kao što joj je i zavisio. Stvarala je kao da joj vreme ističe, a dešavalo se da je postala rasadnik ideja za druge umetnike. I dok je ona radila, drugi su se kitili lovorikama koje je sama zaslužila.

Jajoi je napravila "Beskonačnu sobu" obloženu ogledalima, kojom boravak u njoj stvara osećaj beskonačnosti.

Samo par meseci kasnije umetnik Lukas Samars izlaže sličnu instalaciju ali u prestižnoj galeriji Pejs.

Uznemirena i potištena Jajoi Kusama se baca kroz prozor svog stana. Ali želja za umetnošću bila je jača od želje za životom i ona preživljava, odlazi u Veneciju gde 1966. prodaje lopte ogledala po nekoliko dolara kako bi dokazala komercijalizaciju umetnosti.

Ovaj poduhvat joj pomaže da shvati da njena umetnost ne mora da se izlaže unutra, pa tako čitav svet postaje njena galerija.

Život u psihijatrijskoj ustanovi

Jajoji je imala veoma posebnu vezu sa američkim umetnikom Džozefom Kornelom.

Kusama i Kornel su se upoznali početkom 1960-ih u NJujorku i razvili intenzivnu, ali nekonvencionalnu emotivnu vezu. On je bio 26 godina stariji od nje. NJihov odnos trajao je oko 10 godina, ali se nisu venčali niti su živeli klasičnim partnerskim životom.

Kusama je bila veoma vezana za njega, a njihova veza je bila izuzetno značajna za oboje. Kornel joj je slao veliki broj pisama i telefonski su često razgovarali. Ona je kasnije govorila o njemu sa velikom nežnošću.

Ali kraj te veze bio je bolan. Kornel je umro 1972. godine, a Kusama je njegovu smrt veoma teško podnela. Već sledeće godine vratila se iz NJujorka u Japan, a nekoliko godina kasnije, 1977, dobrovoljno se smestila u psihijatrijsku bolnicu u Tokiju.

Važno je, međutim, ne svoditi njen odlazak u bolnicu samo na ljubavni brodolom. NJene psihičke teškoće postojale su mnogo pre Kornela, još u detinjstvu. NJegova smrt je bila veliki emocionalni udarac, ali nije bila jedini niti glavni uzrok njenog psihijatrijskog lečenja.

Zanimljivo je da je Kusama Kornela opisivala kao svoju veliku ljubav, iako njihov odnos nije izgledao kao tipična ljubavna veza. Nakon njegove smrti napravila je dela koja su bila direktno povezana s njim i njegovim sećanjem.

Jajoi je nastavila da živi u psihijatrijskoj ustanovi skoro 50 godina, do smrti.

Imala je 97 godina kada je preminula 14. avgusta 2026. Saopštenje da je umetnica preminula stiglo je do sveta 2 nedelje kasnije. Zašto je kasnilo - niko nije znao.

"Mislim da ću na kraju moći uzdići se iznad oblaka i popeti se stepenicama do neba, odakle ću gledati dole na svoj divni život," rekla je Jajoi svojevremeno.

(Stil)

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