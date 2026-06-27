ZALJUBILA SE U FUDBALSKOG VIKINGA U 21. GODINI, PA MU RODILA DETE: Ko je devojka Erlinga Holanda i čime se bavi? (FOTO)

Izabela je neko ko pušta da Holad bude u centu pažnje, ali to joj ne polazi za rukom jer čim se tako atraktivna pojavi na tribinama - svi gledaju samo u nju

Dugogodišnja devojka Erlinga Holanda, Izabel Haugseng Johansen, je sa norveškom fudbalskom zvezdom još od pre nego što ga je stigla svetska slava. Evo svega što treba da znate o njihovoj vezi, porodici i zajedničkim fudbalskim korenima.

Erling Holand je proveo Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. radeći ono što najbolje radi: postižući golove, stvarajući naslove i podsećajući fudbalski svet zašto je jedan od najstrašnijih napadača u sportu.

Kako norveški zvezdani napadač nastavlja da privlači pažnju na terenu, navijači su postali sve radoznaliji u vezi sa ženom koja je bila uz njega tokom njegovog izuzetnog uspona.

Za razliku od mnogih poznatih sportskih parova, Erlingova veza nije počela nakon što je slava stigla. Mnogo pre rasprodatih stadiona, trofeja Lige šampiona i globalne superzvezde, Izabel Haugseng Johansen je već bila deo njegovog života.

Dugogodišnji par je izgradio vezu uglavnom van pažnje javnosti, čineći Izabelu jednom od najzanimljivijih ličnosti koja stoji pored jednog od najvećih fudbalskih imena.

Evo svega što navijači treba da znaju o devojci Erlinga Holanda:

Poznavala je Holanda pre ostatka sveta

Jedan od najjedinstvenijih delova veze Holanda i Izabele je koliko daleko seže njihova prošlost.

Ovaj par je odrastao u Brinu, malom gradu na jugozapadu Norveške gde je fudbal igrao glavnu ulogu u njihovim životima. Mnogo pre nego što je Haland postao poznato ime širom Evrope, bili su deo iste lokalne fudbalske zajednice.

Ta zajednička istorija ostala je odlučujući deo njihove veze.

Dok mnogi sportisti upoznaju svoje partnerke nakon što su dostigli slavu, Izabela je poznavala Holanda pre nego što ga je svet otkrio. Bila je tamo pre rekordnih transfera, pre titula Premijer lige i pre nego što je postao jedan od najprepoznatljivijih sportista na planeti.

To je temelj koji je pomogao paru da održi izuzetno utemeljen javni imidž uprkos ogromnoj pažnji koja okružuje Holandovu karijeru.

Fudbal je uvek bio deo njene priče

Izabela razume Holandov svet jer je i sama proživela jednu njegovu verziju.

Ranije je igrala fudbal za ženski program FK Brine i veći deo mladosti provela je uronjena u isti sport koji će na kraju proslaviti Holanda.

To zajedničko iskustvo dalo je paru nešto što mnoge sportske veze nemaju: međusobno razumevanje zahteva, pritiska i žrtava koje dolaze sa bavljenjem fudbalom na visokom nivou.

Holand je ranije govorio o tome koliko je ta veza bila važna, napominjući da Izabela najbolje razume stvarnost života u profesionalnom fudbalu od većine ljudi.

Za igrača čiji raspored dominiraju treninzi, putovanja i takmičenja, ta zajednička osnova izgleda da je jedan od temelja njihove veze.

Svoje prvo dete dobili su 2024. godine

U decembru 2024. godine, Holand i izabela su zajedno ušli u novo poglavlje kada su dočekali svoje prvo dete, sina.

Par je ostao izuzetno privatan u vezi sa svojim porodičnim životom, javno deleći vrlo malo detalja. Međutim, očinstvo se povremeno pojavljivalo u Holandovim intervjuima i komentarima tokom prošle godine.

Kapiten Norveške je ispričao kako je to što je postao otac promenilo njegovu perspektivu na fudbal i pomoglo mu da pronađe drugačiju ravnotežu u životu.

Za igrača poznatog po svojoj neumornoj takmičarskoj borbi, dolazak sina dodao je još jednu dimenziju priči o jednoj od najvećih svetskih sportskih zvezda.

Nedavno je privukla pažnju tokom Svetskog prvenstva

Izabela obično ostaje van naslova. To se promenilo tokom boravka Norveške u Sjedinjenim Državama za Svetsko prvenstvo.

Dok je Haland nastavio da vodi norvešku turnirsku kampanju, izabela je privukao pažnju nakon što je podelila utiske o vremenu para u Americi, uključujući fotografije iz Njujorka.

Slike su ponudile navijačima redak uvid u ličnu stranu Holandovog života tokom jednog od najvećih trenutaka njegove karijere.

Za navijače naviknute da na televiziji vide samo mašinu za postizanje golova, snimci su podsetili da postoji porodična strana globalne superzvezde koju javnost retko viđa.

Zašto navijači tako malo znaju o njoj

U eri kada se mnogi odnosi sa poznatim ličnostima odvijaju na društvenim mrežama, Holand i Izabela su usvojili suprotan pristup.

Nijedno od njih nije pretvorilo svoju vezu u javni brend. Intervjui su retki. Lični podaci su ograničeni. Javna pojavljivanja zajedno su povremena, a ne stalna. Ta privatnost samo je povećala fascinaciju javnosti.

Kako Holandov profil nastavlja da raste, tako raste i interesovanje za ljude koji su mu najbliži. Pa ipak, Izabela je ostala izuzetno dosledna, birajući život uglavnom daleko od reflektora, dok podržava jednu od najvećih zvezda u međunarodnom sportu.

To je retka dinamika u modernoj kulturi slavnih i jedan od razloga zašto fanovi nastavljaju da traže odgovore kad god se ona pojavi u javnosti.

Sa Norveškom koja juri za uspehom na Svetskom prvenstvu, a Holand i dalje dominira naslovima, malo je verovatno da će interesovanje za Izabelu uskoro popustiti. Ali ako su poslednjih nekoliko godina ikakav pokazatelj, ona će nastaviti da radi ono što je oduvek radila: da bude tiha pored njega dok dozvoljava da Holandovi nastupi govore sami za sebe.

(Stil)

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