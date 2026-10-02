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KAD SE OKRENULA, SVE JE STALO: Sara Džesika Parker zablistala u bajkovitom izdanju, ponovo sve podsetila na lik Keri Bredšo

Holivudska glumica Sara Džesika Parker je jedna od najvećih modnih ikona današnjice, a sada još jednom je pokazala zašto.

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Foto: Profimedia/ mpi099/MediaPunch, Stringershub Inc.
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Sara Džesika Parker je juče prisustvovala jesenjoj gala večeri NJujorškog baleta, gde je u društvu supruga i poznatog glumca Metjua Broderika stigla u izdanju koje je njene fanove podsetilo na stil Keri Bredšo, lika koji je igrala decenijama.

Najviše pažnje privukla je ogromna pletenica ukrašena ružičastim, satenskim trakama, koja je izgledala kao da je stigla pravo iz bajke, a ona se savršeno uklopila uz elegantnu toaletu.

Glumica je ponela dugu, poluprovidnu haljinu dugih rukava koju potpisuje modna kuća Simone Rocha, a reč je o kreaciji ukrašenoj cvetnim vezom i ružičastim trakama, čime je njen stajling dobio romantičnu i pomalo razigranu notu.

Sara Džesika Parker je svoj look za crveni tepih upotpunila srebrnim nakitom i svetlucavim srebrnim salonkama inspirisanim baletskim cipelicama.

Još jedan omaž Keri Bredšo

Izbor slavne glumice nije slučajno podsetio na stil Keri Bredšo, junakinju serija "Seks i grad" i "I tek tako". Kombinacija ove raskošne haljine, tila, cvetnih detalja, traka i upečatljive frizure deluje kao savremena verzija nekih od najpoznatijih modnih izdanja njenog lika.

Posebno je zanimljivo što je frizura podsetila na ukrašenu cvetnu pletenicu koju je Keri nosila u jednoj epizodi serije "I tek tako".

Sara Džesika Parker je Keri Bredšo igrala svih šest sezona originalne serije, emitovane od 1998. do 2005. godine. Lik je zatim ponovila i u dva filmska nastavka "Seks i grad", objavljena 2008. i 2010. godine.

Potom se vratila ulozi u seriji "I tek tako", koja se emitovala od 2021. do 2025. godine, a njen stil je kroz sve ove godine ostao jedan od najprepoznatljivijih elemenata ove franšize.

(Glossy)

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