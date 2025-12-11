10 ARAPSKIH IMENA KOJA SRBI MASOVNO DAJU ĆERKAMA: Nose snažnu simboliku

Imena imaju prelepa značenja...

U Srbiji poslednjih godina vrlo popularna postala imena arapskaog porekla. Nije neobično da čujemo da se pojedine devojčice u našem bliskom okruženju zovu Sara, Lejla, Ema, Selma, Emina ili Aida. Ipak, malo ko zna da su ova imena potekla iz arapskog sveta.

U Srbiji u određenom periodu roditelji masovno daju deci imena koja postanu apsolutni trend, pogotovu kada su devojčice u pitanju, međutim, ipak ima i onih starih koja ostaju za sva vreme. Pored naših srpskih, među onima koja nikako ne izumiru, a koja se daju devojčicama su i imena arapskog porekla.

Pisali smo i o 11 ukletih imena za devojčice, a ovo je spisak 10 imena arapskog porekla koja se najčešće daju ženskoj deci u Srbiji i njihova značenja - koja u određenim slučajevima imaju presudan značaj u odabiru.

Nađa

Ovo ime je arapskog porekla, a u prevodu znači "velikodušna, plemenita". Nađa zapravo skraćena verzija ruskog imena Nada, odnosno Nadežda, a simbolizuje nadu, odnosno uverenje u pozitivan ishod i dobar završetak.

Ema

Ema je skraćena varijanta više imena, pa samim tim ima i više značenja. U Srbiji je to skraćena varijanta od Emilija, a kod muslimana od Emina, Emira.

Izvedeno je od nemačke reči ermen - što znači ceo i univerzalan, a ime je zaista prelepo za dete.

Lejla

Na arapskom "laylā" znači noć, veče. Ime je najverovatnije preuzeto iz popularne arapske pesničke legende o Medžnunu odnosno o mladiću koji se do ludila zaljubio u Lejlu, ćerku starešine susednog plemena. Priča "Medžnun i Lejla" je nastala u 7. veku i u arapskim zemljama ima značenje kao i "Romeo i Julija" na evropskim prostorima.

Hana

Ime Hana je arapskog porekla i ima značenje razumevanje, iskusna pametna žena. Postoji i priča da je ime nastalo od imena biljke kane (hannan) što znači "milost".

Esma

Ime je arapskog porekla. Znač najuzvišenija, najplemenitijeg karaktera a izvedeno je od arapskog Asma (ugled, slava). Esma, takođe, može biti skraćena verzija imena Esmeralda što znači smaragd (dragi kamen).

Emina

Znači verna, poštena, pouzdana i sigurna, žena mira i harmonije. Fantastično značenje imena, a poznata je i čuvena pesma Alekse Šantića, po kojoj mnogi se odluče da svojoj ćerki daju baš to ime. Naravno, poreklo imena nije važno, kao ni vera u ljudi, važno je da li je ime lepo roditeljima i da li su ljudi dobri u duši.

Aida

Ma arapskom jeziku Āida ima značenje posetilac, gost. Uglavnom se koristi kod Bošnjaka

Hanka

Ime Hanka je verzija imena Hana, arapskog je porekla i ima značenje razumijevanje, iskusna pametna žena . Verzije ovog imena uključuju imena: Hanija, Hanka, Hanuša, Hanča.

Selma

Selma je relativno često ime među muslimankama na našim prostorima. Značenje ovog imena na arapskom jeziku je zdrava.

Majda

Majda je modifikovano od arapskog Maida. Značenje imena je - sto sa gozbom, trpeza, jelo.

