5 HOBIJA KOJE VOLE INTELIGENTNI LJUDI: Evo šta rade u slobodno vreme, iznenadićete se

Otkrijte 5 omiljenih hobija inteligentnih ljudi i proverite da li delite ista interesovanja.

Kažu da inteligentnoj osobi nikada nije dosadno. I u tome ima mnogo istine! Izuzetno oštri umovi imaju prirodnu sklonost da stalno traže stimulaciju, izazove i nove perspektive. Oni se ne zadovoljavaju pasivnim konzumiranjem zabave – mnogo je verovatnije da će se baviti aktivnostima koje hrane njihovu radoznalost i omogućavaju rast.

Pitate se šta vizionari i inovatori rade u slobodno vreme? Među omiljenim hobijima inteligentnih ljudi jesu strasti koje kombinuju zadovoljstvo sa suptilnim treningom mozga. A ovih 5 puteva otvoreni um najradije prati.

Sviranje instrumenata

Nije tajna da je Albert Ajnštajn, tokom pauza od kvantne fizike, uzimao u ruke violinu. Sviranje instrumenta je za mozak ekvivalent intenzivnog treninga u teretani. Zahteva istovremeno angažovanje obe hemisfere - analitičke, odgovorne za čitanje nota i osećaj ritma, i kreativne, koja muzici daje dušu. Inteligentni ljudi često biraju klavir, gitaru ili violončelo jer sviranje uči strpljenju, poboljšava pamćenje i pruža lep način za ublažavanje napetosti nakon dana punog intelektualnih izazova.

Čitanje knjiga

Za ljude sa visokim koeficijentom inteligencije čitanje je kao disanje. Ali oni ne čitaju lako štivo. NJihove police su pune biografija, popularno-naučnih knjiga, eseja i klasične fikcije. Za njih je čitanje najbrži način da uđu u umove najvećih mislilaca u istoriji. Analiziranje složenih zapleta, učenje novih koncepata i proučavanje mehanizama koji upravljaju svetom je savršeno tlo za nekoga ko voli povezivanje tačaka i posmatranje stvarnosti iz mnogo različitih perspektiva.

Šah i društvene igre

Analitički umovi vole zagonetke. Vekovima se šah smatrao kraljevskom igrom, savršeno razvijajući sposobnost planiranja, predviđanja poteza protivnika i strateškog razmišljanja. Danas su inteligentni ljudi podjednako željni da igraju napredne društvene igre. Upravljanje resursima, izgradnja civilizacije ili rešavanje zločina u društvenoj igri nisu samo odlična zabava sa prijateljima, već pre svega, bezbedna arena za testiranje njihovih logičkih i taktičkih veština.

Učenje stranih jezika

Za briljantan um, učenje novog jezika je više od puke pripreme za odmor. To je fascinantno putovanje u dubine druge kulture. Svaki jezik ima svoju jedinstvenu strukturu, gramatiku i logiku. Istraživanja pokazuju da učenje vokabulara i novih jezičkih struktura dramatično povećava neuroplastičnost mozga. Inteligentni ljudi često uče jezike iz čistog zadovoljstva dešifrovanja komunikacionih kodova, što im omogućava da se lakše snalaze u globalnom svetu i proširuje njihove vidike.

Duge šetnje

Možda deluje iznenađujuće, ali jedna od omiljenih zabava genija jeste... hodanje. Aristotel, Čarls Darvin i Stiv Džobs su savršeno dobro znali da ništa ne organizuje misli kao ritmički korak na svežem vazduhu. Duge šetnje, posebno one u prirodnom okruženju, omogućavaju nam da pobegnemo od prestimulisanog sveta. Kada je telo u pokretu, um ulazi u stanje slobodnog lutanja. Upravo tada, daleko od stola i ekrana računara, rađaju se najinovativnije ideje i neočekivana rešenja za teške probleme.

(Sensa)

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