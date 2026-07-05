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"PEVALA JE DOK JE UMIRALA": Ćerka Merime NJegomir o agoniji kroz koju je pevačica prošla - nije uspela da ispuni svoju poslednju želju

Merima sa sa svojom bolešću nosila dostojanstveno, iako je situacija bila teška.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Čuvena pevačica Merima NJegomir izgubila je životnu bitku u novembru 2021. godine, a njena ćerka LJubica jednom prilikom je ispričala da je njena majka nije na vreme saznala svoju dijagnozu, kao i da je pevala bolesna.

Ćerka pevačica rekla je da je Merima sve nosila dostojanstveno, iako je situacija bila teška.

- Naletela sam na jedan snimak iz Soko Banje. Tada je imala solistički koncert. Kakva je to bila snaga. Slušala sam je i pošto je znam čula sam da u refrenima podrhtava. Što kod nje nikada nije moglo da se desi. To je bio avgust i gledam taj snimak i pomislim, pa ona je tada umirala. Ona je bila u toj terminalnoj fazi za koju mi nismo znali - rekla je LJubica, pa je dodala:

- Zvala me je posle tog koncerta i rekla: "Nije mi dobro ne znam kako ću da vozim".

- Pitala sam je što mi nije rekla da je vozim, a ona je samo odgovorila: "Ma moći ću". Što znači da je ona i vozila iz te Soko Banje. Ona je živela sa svim tim nadljudskim bolovima. Ja više nemam taj luksuz da mi nešto bude teško i da kukam, jer bilo bi sramota.

Poslednja želja se nije ispunila

Merima je za života pričala da ima veliku želju da napravi solistički koncert, što joj se nažalost nije ostvarilo.

(Blic)

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