"PEVALA JE DOK JE UMIRALA": Ćerka Merime NJegomir o agoniji kroz koju je pevačica prošla - nije uspela da ispuni svoju poslednju želju

Merima sa sa svojom bolešću nosila dostojanstveno, iako je situacija bila teška.

Čuvena pevačica Merima NJegomir izgubila je životnu bitku u novembru 2021. godine, a njena ćerka LJubica jednom prilikom je ispričala da je njena majka nije na vreme saznala svoju dijagnozu, kao i da je pevala bolesna.

Ćerka pevačica rekla je da je Merima sve nosila dostojanstveno, iako je situacija bila teška.

- Naletela sam na jedan snimak iz Soko Banje. Tada je imala solistički koncert. Kakva je to bila snaga. Slušala sam je i pošto je znam čula sam da u refrenima podrhtava. Što kod nje nikada nije moglo da se desi. To je bio avgust i gledam taj snimak i pomislim, pa ona je tada umirala. Ona je bila u toj terminalnoj fazi za koju mi nismo znali - rekla je LJubica, pa je dodala:

- Zvala me je posle tog koncerta i rekla: "Nije mi dobro ne znam kako ću da vozim".

- Pitala sam je što mi nije rekla da je vozim, a ona je samo odgovorila: "Ma moći ću". Što znači da je ona i vozila iz te Soko Banje. Ona je živela sa svim tim nadljudskim bolovima. Ja više nemam taj luksuz da mi nešto bude teško i da kukam, jer bilo bi sramota.

Poslednja želja se nije ispunila

Merima je za života pričala da ima veliku želju da napravi solistički koncert, što joj se nažalost nije ostvarilo.

(Blic)

BONUS VIDEO: