ČERKA BARAKA OBAME ODBACILA NJEGOVO PREZIME: On joj sada poslao emotivnu poruku - "Ne znam gde je vreme nestalo"

Malija, starija ćerka Baraka i Mišel Obame, proslavila je 28. rođendan, a roditelji su tim povodom podelili retke porodične fotografije.

Starija ćerka bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Baraka Obame proslavila je 28. rođendan, a tim povodom njeni roditelji podelili su retke porodične fotografije i emotivne poruke na društvenim mrežama. Objave su brzo privukle pažnju javnosti, budući da se njihove ćerke danas retko pojavljuju u medijima.

Mišel i Barak Obama slave rođendan svoje starije ćerke Malije koja je napunila 28 godina. Ponosni roditelji obeležili su ovaj dan deleći retke porodične fotografije i video-snimke.

"Srećan rođendan, Malija! Ne znam gde je vreme nestalo, ali radost što te imam za ćerku nikada ne stari", napisao je Barak (64) u opisu svoje objave.

Četrdeset četvrti predsednik Sjedinjenih Američkih Država podelio je dve fotografije – jednu na kojoj čita dečji klasik "Laku noć, Meseče" Maliji dok je bila beba i drugu, noviju, na kojoj ga Malija grli dok sedi u stolici.

Mišel (62) je ovaj poseban dan obeležila objavivši video na Instagramu uz pesmu "Happy Birthday", koju izvodi Stivi Vonder. Na snimku iza kulisa vidi se bivša prva dama kako pozira sa Malijom i mlađom ćerkom Sašom Obamom za opuštenu porodičnu fotografiju.

"Srećan rođendan, Malija! Donosiš toliko svetlosti i energije svetu kroz sve što radiš. Tvoj tata i ja smo veoma ponosni na ženu kakva si postala", napisala je Mišel uz emotikon srca.

Malija, koja je profesionalno odbacila očevo prezime i koristi ime Malija En, diplomirala je na Harvardu 2021. godine. Danas gradi karijeru filmske autorke, scenaristkinje i rediteljke u Los Anđelesu. Starija Obamina ćerka radila je kao scenaristkinja na triler seriji "Swarm", koju je 2023. godine prikazao Amazon Prajm, a režirala je i kratki film "The Heart", koji je premijerno prikazan na festivalu Sandens 2024. godine.

Malija se nedavno retko pojavila u javnosti zajedno sa roditeljima i sestrom na otvaranju Obaminog predsedničkog centra u Čikagu, 18. juna, događaju koji je okupio brojne poznate ličnosti.

Malija i Saša provele su veći deo detinjstva pred očima javnosti. Imale su 10, odnosno sedam godina kad je njihov otac izabran za predsednika 2008. godine, a 18, odnosno 15 godina kad je završio drugi predsednički mandat. Barak Obama je nedavno s velikim ponosom govorio o svojim ćerkama u intervjuu za magazin People, uoči otvaranja predsedničkog centra.

"One su kul, pametnije, duhovitije... Malija i Saša su sve to", rekao je bivši američki predsednik.

"Da sam njihovih godina... jedva uspevam da ih pratim za trpezarijskim stolom. Da sam njihov vršnjak, samo bih sedeo i slušao ih", dodao je.

Mišel je, s druge strane, istakla da joj upravo njene ćerke, ali i njihova generacija, ulivaju optimizam kada razmišlja o budućnosti.

"Kao što je moja mama govorila za nas, isto mogu da kažem i za Maliju i Sašu - koliko god da su divne, one samo odražavaju ono što njihova generacija može da ponudi. Postoje milioni divnih mladih ljudi poput naših ćerki i viđamo ih svakog dana", zaključila je Mišel.

(BlicŽena)

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