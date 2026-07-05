TOŠETOVU NAJLEPŠU BALADU NAPISAO UBICA: Nije želeo novac za autorska prava, imao je samo jedan uslov

Stihovi su dospeli do Tošetovog menadžera, koji je odmah prepoznao potencijal.

Malo je poznato da se iza jednog od najvećih hitova pokojnog Tošeta Proeskog, čuvene balade „Soba za tugu“, krije izuzetno teška i neobična životna priča.

Iako je ovaj voljeni pevač tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći 16. oktobra 2007. godine, tuga za njim i dalje traje, a njegove pesme se i danas slušaju sa istom emocijom.

Naime, stihove za „Sobu za tugu“ napisao je čovek koji je u tom trenutku boravio u zatvoru na odsluženju kazne.

Razlog njegovog boravka iza rešetaka bio je zločin – ubistvo ljubavnika njegove žene.

Ovaj duboko emotivan tekst nekako je dospeo u ruke Tošetovog menadžera, koji je odmah prepoznao njegov potencijal i predložio pevaču da snimi pesmu. Toše je to prihvatio i ostalo je istorija.

Uslov za album

Ono što ovu priču čini još neverovatnijom jeste činjenica da autor stihova nije želeo nikakav novac za pesmu.

NJegov jedini zahtev od pevača bio je da dobije posvetu na originalnom izdanju albuma, što mu je na kraju i ispunjeno. Tako je jedna stvarna ljudska tragedija iz zatvorske ćelije pretvorena u vanvremensku muzičku uspomenu.

(Blic)

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