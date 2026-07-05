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NAJSKUPLJI SPOT NA NAŠOJ ESTRADI: Nastao je pre više od 30 godina i još uvek drži rekord

Zanimljivo je da rekord za najskuplji spot na domaćoj estradi i dalje drži projekat snimljen pre više od 30 godina.

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Foto: Printscreen/ YouTube - dakky 84
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Muzička industrija se poslednjih godina značajno promenila, a produkcija spotova postala je neizostavan deo promocije svake nove pesme. Ipak, zanimljivo je da rekord za najskuplji spot na domaćoj estradi i dalje drži projekat snimljen pre više od 30 godina.

Reč je o spotu za pesmu "Za mene si ti" Dragana Mirković, koji je premijerno predstavljen 1994. godine i za koji je, prema javno dostupnim podacima i izjavama same pevačice, izdvojeno čak 90.000 tadašnjih nemačkih maraka. Ta cifra ni danas nije zvanično nadmašena na domaćoj estradi. 

U vreme kada je nastao, ovaj spot predstavljao je pravo tehnološko iznenađenje. Dok je većina domaćih izvođača snimala jednostavne video-zapise, Dragana Mirković odlučila se za trodimenzionalnu kompjutersku animaciju, koja je tada bila rezervisana uglavnom za svetske muzičke produkcije.

- Rađenje spota kompjuterom postoji već dve do tri godine u Americi, ono što gledamo već nekoliko godina na MTV i vidimo da je kompjuter dosta zastupljen u tim spotovima i to je nešto što sam ja, naravno, kao svaki čovek koji se bavi poslom koji voli, želela da imam. Da uradimo nešto drugačije, novije, da mi, u Jugoslaviji možemo da kažemo da imamo neki kompjuterski spot - rekla je Dragana pri premijernom emitovanju ovog spota na televiziji, osvrnuvši se i na samo snimanje spota:

- Raditi jedan kompjuterski spot stvarno nije jednostavno, posebno ovaj. To je rađeno trodimenzionalno, animacija je u pitanju i, bukvalno, snimanje tog spota je na prostoru gde je samo plavo platno iza mene, nema ničega što ćemo videti u spotu, osim mene, a u spotu ćemo videti i taj grad i tog lika MC Tigera.

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