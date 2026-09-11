AMAL KLUNI BLISTA U BELOM KOMPLETU: Minimalizam nikada nije izgledao ovako luksuzno (FOTO)

Amal Kluni još jednom je pokazala da joj elegancija dolazi potpuno prirodno.

U upečatljivom belom izdanju, supruga Džordža Klunija spojila je sofisticiranost, ženstvenost i nenametljivi luksuz, stvarajući kombinaciju koja privlači pažnju bez suvišnih detalja.

Glavni deo stajlinga čine široke bele pantalone visokog struka i odgovarajući blejzer kratkog kroja, koji silueti daju izuzetno elegantnu i izduženu formu. Ispod sakoa nosi belu bluzu sa diskretnim detaljima, čime je zadržala prefinjen, ali moderan izgled.

Foto: Profimedia/ VAFEIADAKIS ARISTIDIS, Sipa Press

Poseban pečat celom izdanju daju velike tamne naočare za sunce, koje dodatno naglašavaju njen prepoznatljiv glamur. U ruci nosi malu krem torbu, savršeno uklopljenu u monohromatsku paletu, dok suptilni zlatni detalji na ruci zaokružuju kombinaciju.

Amal je dugu, blago talasastu kosu ostavila raspuštenu, što je strogo krojenom odelu dalo mekšu i opušteniju notu. I upravo u tome je čar ovog izdanja – izgleda luksuzno i besprekorno, ali nikada prenaglašeno. Bela od glave do pete još jednom potvrđuje da je jednostavnost često najbolji izbor kada je cilj sofisticiran izgled.

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