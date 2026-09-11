Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

AMAL KLUNI BLISTA U BELOM KOMPLETU: Minimalizam nikada nije izgledao ovako luksuzno (FOTO)

Amal Kluni još jednom je pokazala da joj elegancija dolazi potpuno prirodno.

1789112290_profimedia-1133129704.jpg
Foto: Profimedia/VAFEIADAKIS ARISTIDIS, Sipa Press
Oglas

U upečatljivom belom izdanju, supruga Džordža Klunija spojila je sofisticiranost, ženstvenost i nenametljivi luksuz, stvarajući kombinaciju koja privlači pažnju bez suvišnih detalja.

Glavni deo stajlinga čine široke bele pantalone visokog struka i odgovarajući blejzer kratkog kroja, koji silueti daju izuzetno elegantnu i izduženu formu. Ispod sakoa nosi belu bluzu sa diskretnim detaljima, čime je zadržala prefinjen, ali moderan izgled.

Foto: Profimedia/ VAFEIADAKIS ARISTIDIS, Sipa Press

Poseban pečat celom izdanju daju velike tamne naočare za sunce, koje dodatno naglašavaju njen prepoznatljiv glamur. U ruci nosi malu krem torbu, savršeno uklopljenu u monohromatsku paletu, dok suptilni zlatni detalji na ruci zaokružuju kombinaciju.

Amal je dugu, blago talasastu kosu ostavila raspuštenu, što je strogo krojenom odelu dalo mekšu i opušteniju notu. I upravo u tome je čar ovog izdanja – izgleda luksuzno i besprekorno, ali nikada prenaglašeno. Bela od glave do pete još jednom potvrđuje da je jednostavnost često najbolji izbor kada je cilj sofisticiran izgled.

BONUS VIDEO: 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas