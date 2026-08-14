Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ARIJANA GRANDE SE VRATILA BIVŠEM: Potvrdila da je posle 10 godina ponovo u vezi sa svojim plesačem (FOTO)

Pevačica Arijana Grande je u sredu na svom profilu podelila nekoliko fotografija koje svedoče o njihovoj bliskosti.

1786697141_1785576562_profimedia-1063390334-6a7ed5b5b3985.jpg
Foto: Profimedia/ Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire
Oglas

Slavna pop zvezda Arijana Grande zvanično je na Instagramu otkrila da je ponovo u vezi s plesačem Rikijem Alvarezom. Nakon raskida s Itanom Slejterom, pevačica se vratila staroj ljubavi, s kojom planira da provede predstojeću pauzu od svetala pozornice.

Obožavatelji su napokon dočekali potvrdu onoga o čemu se nedeljama nagađalo. Kroz seriju fotografija na njenom Instagramu, 33-godišnja Arijana je pokazala da je njeno srce ponovo osvojio 35-godišnji Riki Alvarez, muškarac s kojim je prvi put bila u vezi pre gotovo deset godina.

Javna potvrda na Instagramu

Pevačica je u sredu na svom profilu podelila nekoliko fotografija koje svedoče o njihovoj bliskosti. Među njima se ističe prisna slika u ogledalu na kojoj je Alvarez drži oko ramena, kao i mutna fotografija njihovog zagrljaja dok Arijana nosi ljubičasta vilinska krila. Iako se na slikama ne vide njihova lica u potpunosti, Arijana nije bežala od označavanja svog partnera, dok je Alvarez na svojim pričama uzvratio deljenjem njenih fotografija.

Druga prilika za staru romansu

Par se upoznao još 2014. godine, kada je Alvarez postao njen prateći plesač, a zabavljali su se od 2015. do 2016. godine. Alvarez je tokom godina ostao blizak s njenom porodicom, što pevačica izuzetno ceni, a njegova podrška tokom njene trenutne turneje "Eternal Sunshine" nije prošla nezapaženo.

Ova potvrda ljubavi dolazi u trenutku kada se pevačica priprema za povlačenje iz javnog života. Nakon završetka turneje u septembru, Arijana planira da uzme pauzu zbog neprestanog javnog nadzora kojem je bila izložena.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas