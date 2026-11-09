"BILA SAM LJUTA, BOLESNA I USAMLJENA": Ćerka Anđeline i Breda završila u bolnici

Vivijen, koja svoje umetničke radove potpisuje kao V Maršelin, opisala je i kako joj je boravak u bolnici s vremenom postao lakši.

Vivijen Maršelin Džoli, 18-godišnja ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, otkrila je da je početkom godine završila u bolnici zbog poremećaja ishrane.

O svom je iskustvu progovorila kroz novu izložbu pod nazivom "A Gallery on Patience in Patients". Uz ilustracije je izložila odlomke iz svog dnevnika u kojima se priseća boravka u bolnici, koju je s prijateljima zvala "Polje tulipana".

Dirljivim zapisima otkrila kroz šta je prolazila

"Početkom ove godine bila sam hospitalizovana zbog poremećaja ishrane. Bila sam ljuta, bolesna i jako usamljena", napisala je u uvodnom tekstu izložbe, piše Hello!

Vivijen, koja svoje umetničke radove potpisuje kao V Maršelin, opisala je i kako joj je boravak u bolnici s vremenom postao lakši. "Ipak, ljubaznost i toplina druge dece i bolničkog osoblja s vremenom su mi pomogli da se otvorim. Nikad se nisam toliko smejala ni plakala, niti sam ikad bila iskrenija prema sebi", poručila je.

Na jednom od crteža prikazana je telefonska govornica, a na stolici pored nje stoji tulipan s telefonskom slušalicom. Uz crtež je priložila dnevnički zapis od 4. aprila u kom stoji: "Toliko želim zagrljaj da mi je celo telo u grču."

U zapisu od 22. aprila napisala je: "Moram da dozvolim sebi da se raspadnem kako bi mi bilo bolje."

Sud joj odobrio promenu prezimena

Izložba je otvorena samo nekoliko dana nakon što je sud u Los Anđelesu odobrio Vivijen zahtev za promenu prezimena. Iz imena je izbacila očevo prezime Pit, pa se sada zvanično zove Vivijen Maršelin Džoli.

Dosad je četvoro dece Anđeline Džoli i Breda Pita sudskim putem promenilo prezime. Uz Vivijen, to su uradili Medoks (25), Zahara (21) i Šajlo (20). NJen brat blizanac Noks i 22-godišnji Paks još nisu podneli zahtev za promenu prezimena, a nije poznato nameravaju li da to učine.

Već se okušala u pozorištu i umetnosti

Vivijen je majčino prezime u umetničkom radu počela da koristi još 2024. godine. Tada je podstakla Anđelinu da se uključi u produkciju brodvejskog mjuzikla "The Outsiders", nastalog prema romanu S. E. Hintona.

Vivijen je na predstavi radila iza scene, a u programu je bila navedena kao Vivijen Džoli. Mjuzikl je posle osvojio četiri nagrade Tony, među kojima i onu za najbolji mjuzikl. "Vrlo je promišljena i ozbiljno shvata pozorište. Trudi se da razume kako može najbolje da doprinese", rekla je tada Anđelina o ćerkinom angažmanu.

Vivijen je u septembru ove godine javnosti predstavila i svoje ilustracije. Uz podršku brata Noksa učestvovala je na uličnom sajmu u Los Anđelesu, gde je na svom štandu prodavala grafike, nalepnice i rođendanske čestitke koje je sama osmislila.

(Kurir)

BONUS VIDEO: