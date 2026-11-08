KOLIKO VODE PITI AKO ŽELITE DA SMRŠATE? Igra važnu ulogu u procesu mršavljenja

Unos dovoljno vode igra ključnu ulogu u procesu mršavljenja, jer ne samo da pomaže u hidrataciji, već i podržava metabolizam i kontrolu apetita.

Voda može da smanji osećaj gladi, zameni visokokalorične napitke i doprinese boljoj iskorišćenosti energije u telu, čineći mršavljenje efikasnijim i održivijim.

Pored toga, voda je prirodni saveznik u očuvanju opšteg zdravlja - doprinosi probavi, uklanjanju toksina i održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu. Kada se pravilno integriše u dnevne navike, pijenje vode postaje jednostavan, ali moćan alat u postizanju ciljeva telesne težine i dugoročnog blagostanja.

Kako voda pomaže u mršavljenju?

Preporučuje se da muškarci unose oko 15,5 šolja tečnosti dnevno, dok je ženama potrebno približno 11,5 šolja.

Međutim, ako osoba pokušava da smrša, mora da poveća unos vode - posebno zato što je važno da se nadoknadi tečnost izgubljena znojenjem tokom vežbanja. Osim fizičke aktivnosti, potrebe za tečnošću zavise i od klime, zdravstvene istorije i ishrane.

Podržava metabolizam

Pijenje vode može da ubrza metabolizam, odnosno način na koji telo koristi energiju. Brži metabolizam može da pomogne da se sagori više kalorija i efikasnije izgubi težina.

Smanjuje unos „praznih“ kalorija

Kalorični napitci, poput gaziranih pića, sokova ili zaslađenog čaja treba da se zamene vodom. Biranje vode može da smanji ukupan unos kalorija i da pomogne u mršavljenju.

Pomaže u izbegavanju prejedanja

Vreme kada se pije voda takođe može da utiče na kontrolu telesne težine. Čaša vode pre obroka može da poveća osećaj sitosti i svesnosti tokom jela, što smanjuje rizik od prejedanja.

Može da doprinese unosu hranljivih materija

Deo dnevnog unosa vode dolazi i iz hrane. Sveže voće i povrće sadrže više vode, što pomaže hidrataciji, a istovremeno obezbeđuje vlakna i druge važne hranljive materije.

Da li postoje ograničenja

Voda je ključna za zdravlje, ali nije jedini faktor u mršavljenju. Može da pomogne da se osoba oseća sitije i da smanji ukupan unos kalorija.

Međutim, sama voda ne sagoreva masnoće. Ne može da se smrša samo zato što se pije dovoljno vode ako se unosi više kalorija nego što se troši.

Održivo mršavljenje zahteva holistički pristup. Potrebni su uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost, dovoljno sna i upravljanje stresom.

Jednostavni načini da pijete više vode svakog dana

Povećanje unosa vode može da deluje jednostavno, poput dodavanja dodatne čaše vode između obroka ili pre spavanja.

Ipak, postoje i zabavni i laki načini koji mogu da pomognu da se pije više vode, kao što su:

Dodavanje ukusa: Komadi voća, povrća ili začinskog bilja mogu da daju blagu slatkoću ili osvežavajući ukus - limun, limeta, dinja, jagode, krastavac, listovi mente za raznovrsnost.

Pijenje iz omiljene čaše: Korišćenje omiljene čaše ili flaše može da učini ispijanje vode prijatnijim.

Praćenje unosa: Savetuje se upotreba dnevnika ili aplikacije za praćenje dnevnog unosa vode.

Postavljanje podsetnika: U slučaju da postoji manjak pažnje prema osećaju žeđi ili prema tome da je vreme za vodu. Alarm na telefonu može da podseti da se pije redovno.

Postoji mnogo načina da se ostane hidriran i podrže ciljevi mršavljenja. Predlaže se konsultacija sa nutricionistom kako bi se razumele sopstvene dnevne potrebe za vodom i razvile navike koje odgovaraju načinu života i zdravstvenim ciljevima, piše Health.

(Blic)