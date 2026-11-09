VERILI SE JANA DAČOVIĆ I MUĐA: Influenserka rekla "da" nakon 10 godina veze (FOTO)

Jedan od najpoznatijih parova među influenserima se verio.

Jutjuber Stefan Vuksanović Muđa zaprosio je Janu Dačović, a lepe vesti je ovaj mladi par podelio sa milionima na društvenoj mreži Instagram.

Jana je čuveno "da" rekla u parku u NJujorku tokom jednog od njihivih putovanja odkale su objavili niz fotografija na kojima ne skidaju široke osmehe.

LJubavna priča Jane i Muđe traje već više od deset godina. Upoznali su se još kao tinejdžeri, a njiva veza postala je poznata javnosti 2016. godine. S obzirom na to da se oboje od malih nogu bave društvenim mrežama, često možemo da vidimo njihov zajednički sadržaj koji je vrlo ispraćen.

Muđa, čije je pravo ime Stefan Vuksanović, jedan je od najpopularnijih domaćih jutjubera. Kanale je pokrenuo 2013. godine, snimajući sadržaj vezan za igrice i brzo postao veoma popularan.