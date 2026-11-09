15 GODINA BOLA STALO JE U JEDNO PITANJE! Ono što je Dajana pitala Čarlsa nakon razvoda ledi krv u žilama

Porodični život princeze Dajane i princa Čarlsa bio je pod stalnim nadzorom medija tokom 15 godina.

Njihov porodični život nalazio se pod nemilosrdnim okom svetskih medija i miliona posmatrača punih 15 godina. Kada su 1996. godine princeza Dajana i princ Čarls konačno stavili tačku na svoj brak, ozvaničen je jedan od najpraćenijih i najdramatičnijih razvoda u istoriji prošlog veka. Iako je princeza od Velsa bila svesna da ne može provesti ostatak života pored budućeg monarha, krah bajke u koju je nekada verovao čitav svet doživela je izuzetno bolno i teško.

O tome šta je lejdi Di zaista osećala u prvim danima nakon što je i zvanično prestala da nosi titulu supruge princa od Velsa svedoče intimni detalji koje britanska kraljevska porodica godinama nije želela u javnosti. Uprkos tome što je razvod doneo formalni kraj agonije, njihova tragična ljubav ostavila je duboke ožiljke na oboma, a princeza Dajana je prilikom prvog susreta sa bivšim mužem otvorila dušu na način koji malo ko može da zaboravi.

Susret u Kensingtonskoj palati

Kako u svojoj knjizi "Čarls i Di: Neispričana priča" otkriva kraljevski biograf Ingrid Sjuard, njihov prvi susret nakon sudskog razlaza protekao je u senci tuge i teških emocija. Bivši supružnici našli su se u salonu u prizemlju Dajaninih odaja u Kensingtonskoj palati, gde je princeza slomljenim glasom postavila pitanje koje je najbolje opisalo sav besmisao i tragediju njihove zajedničke sudbine.

"Zašto je ovo moralo da se dogodi baš nama?", upitala je Dajana Čarlsa dok su stajali jedno prekoputa drugog.

Bila je to rečenica koja je ogolila sav ponor između snova mlade devojke koja je zakoračila u katedralu Svetog Pavla i surove realnosti života pod staklenim zvonom palate. Iako su se godinama ranjavali i udaljavali, u tom trenutku oboje su se suočili sa činjenicom da je njihova zajednička priča nepovratno propala.

Upozorenja prijatelja

Sjuard u svojoj drugoj knjizi "Čarls i Di: Istina iza kulisa venčanja" podseća da su mnogi od samog početka primećivali crvene zastavice i predviđali buran krah. Čarlsovi najbliži prijatelji otvoreno su smatrali da bi taj brak mogao da postane potpuna propast, ukazujući na ogromnu razliku u godinama, iskustvu i zrelosti.

"Među Čarlsovim prijateljima postojala je cela grupa koja je videla da bi to mogla da bude apsolutna katastrofa. Ona je bila poput učenice srednje škole, a on kao profesor", navodi autorka.

Štaviše, u jednom trenutku pre samog stupanja u brak Čarls se poverio prijateljima priznajući da se nalazi u stanju potpunog rastrojstva i anksioznosti.

"Princ Čarls je sve vreme ponavljao: 'Želim da donesem pravu odluku za svoju zemlju. Želim da donesem pravu odluku za svoju porodicu'. Mislim da je u dubini duše dobro znao da njih dvoje jednostavno nemaju apsolutno ništa zajedničko", objašnjava Sjuard.

Međutim, prestolonaslednik nije bio jedini koji je slutio brodolom. U trenucima straha i sumnje neposredno pred venčanje veka, i sama Dajana se poverila svojim sestrama, priznajući im da verovatno neće imati snage da izdrži. A sve šta je ona tada rekla i kako su joj sestre odgovorile pročitajte u našem odvojenom tekstu: "Rekla sam da ne mogu da se udam za Čarlsa": Princeza Dajana ispričala sve jednom čoveku 6 godina pred smrt

Ipak, mašinerija krune bila je pokrenuta, a sudbina koju su oboje predosećali zapečaćena je godinama pre nego što su u Kensingtonskoj palati izgovorili svoje poslednje zbogom.

(Blic Žena)

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