Tara Rid je nekada bila glavna lepotica Holivuda, ali danas njen izgled zabrinjava

Milioni gledalaca pamte Taru Rid kao šarmantnu Viki iz serije „Američka pita“. Tada su mnogi mladići bili zaljubljeni u nju, a mnoge mlade žene su želele da budu baš kao ona. Prošlo je više od 25 godina i mnogo toga se promenilo.

Glumica je 2026. godine proslavila svoj 50. rođendan. Iako je nekada bila jedan od vodećih seks simbola Holivuda, danas njeni javni nastupi izazivaju zabrinutost među fanovima. NJen izgled se dramatično promenio, a fanovi je često čak ni ne prepoznaju.

U maju 2026. godine, Rid se pojavila na Filmskom festivalu u Kanu. To je bio njen prvi nastup nakon nekoliko meseci samonametnute izolacije. Prisustvovala je premijeri filma „Noćne priče“ noseći asimetričnu crnu haljinu sa voluminoznim belim cvetnim ukrasom na ramenu. Zatim je prisustvovala dobrotvornoj gala večeri amfAR-a u prozirnoj beloj haljini sa dubokim dekolteom. Strani tabloidi su odmah napisali da glumica izgleda „krhko“ i „mršavo“, dok su korisnici interneta počeli da diskutuju o njenim oštrim jagodicama, isturenim ključnim kostima i primetnim kesama ispod očiju. Sama Rid je, komentarišući svoj izgled, izjavila: „Osećam se lepo i srećno u 50. godini!“

Happy 51st birthday to Tara Reid! The actress who played Bunny Lebowski in The Big Lebowski, Vicky in American Pie, American Pie 2 and American Reunion and April Wexler in the Sharknado movies. @TaraReid https://t.co/er5dVxsyfS — Jake with the Ob (@mnralphie) November 9, 2026

Međutim, iza ove transformacije stoji komplikovana priča. Zvezda se 2004. godine podvrgla neuspešnom povećanju grudi i liposukciji, čije će posledice, prema njenim rečima, „žaliti do kraja života“.

Glumica je želela samo manja poboljšanja svoje figure: da ispravi asimetriju grudi, koju je imala od mladosti, i da postigne trbušnjake, koji su joj nedostajali uprkos mršavosti. Tražila je od hirurga „veličinu B“, ali je dobila „C“, koja joj nije bila potrebna. Problemi se tu nisu završili. Ubrzo nakon operacije, Rid je primetila da su joj se bradavice deformisale, a lekarska uveravanja da će „sve biti bolje“ pokazala su se lažnim: u roku od šest meseci, stvari su se samo pogoršale.

Liposukcija se takođe pokazala kao katastrofa. Umesto glatkog stomaka, Rid je završila sa onim što je nazvala „talasastom, ispupčenom masom“.

Nakon toga, mediji su počeli da izveštavaju o njenoj težini, šireći glasine o poremećaju u ishrani. U nekim TV emisijama, Rid je čak bila otvoreno optužena za promociju anoreksije i bulimije, čemu se ona samo nasmejala. Tvrdila je da nikada nije patila ni od jednog poremećaja, a zapravo je volela hranu i prepuštala se svemu. Štaviše, prema rečima glumice, dobijanje na težini joj je mnogo teže nego gubitak zbog njenog izuzetno brzog metabolizma. Međutim, onlajn komentatori ne veruju Tarinim tvrdnjama, jer se nikada ranije nije žalila na takve probleme i hvalila se prilično bujnom figurom.

🎂 | A atriz Tara Reid está completando 51 anos hoje 🎉 https://t.co/n5iXK50RHL — Cinema CLT 👷🏻 (@cinemaclt) November 8, 2026

Korisnici interneta takođe veruju da su promene u njenom izgledu rezultat višegodišnje zavisnosti od droge. Problemi glumice su dostigli vrhunac sredinom 2000-ih. Tara je 2008. godine ušla u rehabilitacioni centar „Promis“ u Malibuu. Rid tvrdi da je od tada potpuno čista. Međutim, pre godinu dana, glumica je primećena kako se ponaša nestabilno, i mnogi su verovali da je pod uticajem droge.

Get that girl a sandwich. Or some apple pie. Tara Reid in red bikini in the middle. https://t.co/ZVS776ggLI — ᑭᖇO ᖴOOTᗷᗩᒪᒪ ᒍOᑌᖇᑎᗩᒪ 🏈 (@NFL_Journal) May 28, 2018

Sama glumica je tvrdila da je drogirana nepoznatom supstancom u hotelskom baru u predgrađu Čikaga nakon što je popila samo jedno piće. Hospitalizovana je, a slike nje u invalidskim kolicima dospele su na naslovne strane. Policija Rouzmonta je kasnije zatvorila istragu, tvrdeći da nije pronašla dokaze da je u njeno piće bilo dodatka, iako nisu odbacili njene tvrdnje kao lažne.

(Stil)

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