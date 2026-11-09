Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

DžONI DEP ODBIO DA GLUMI DžEKA U "TITANIKU": "Jedva sam pročitao 15 strana scenarija, bilo je nepodnošljivo..."

Film "Titanik" je obeležio istoriju kinematografije, a Džoni Dep je prvobitno bio kandidat za ulogu Džeka.

1794214007_1784876183_profimedia-1054980488.jpg
Foto: Profimedia/ Kento Nara
Oglas

Kultni film "Titanik" zlatnim slovima je upisan u istoriju svetske kinematografije, a uloge Džeka i Rouz katapultirale su Leonarda Dikaprija i Kejt Vinslet u sam vrh Holivuda.

Iako je danas praktično nemoguće zamisliti bilo koga drugog u koži mladog crtača i autsajdera, malo ko zna da je ova antologijska rola najpre završila u rukama Džonija Depa.

Čuveni reditelj Džejms Kameron poslao je Depu scenario oko godinu dana pre nego što su se kamere upalile, u nadi da će ga privući glavnoj muškoj ulozi. Ipak, Depu se tekst nimalo nije dopao.

"Jedva sam izgurao nekih 15 strana scenarija. Bilo je prosto nepodnošljivo, jednostavno nisam mogao da nastavim", priznao je glumac jednom prilikom, a preneo magazin "Far Out".

Iako je ekspresno digao ruke od saradnje, Dep je već tada imao dobar osećaj za bioskopski puls:

"I pored svega, bilo mi je potpuno jasno da će 'Titanik' postati planetarni blokbaster."

Dep, međutim, nije bio jedini holivudski teškaš na Kameronvom spisku želja. Za ulogu koja je obeležila generacije u opticaju su bili i Metju Mekonahi, Itan Hok, Kristijan Bejl, Pol Rad i Kris O'Donel, pre nego što je sudbonosni izbor definitivno pao na Dikaprija.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas