DžONI DEP ODBIO DA GLUMI DžEKA U "TITANIKU": "Jedva sam pročitao 15 strana scenarija, bilo je nepodnošljivo..."

Film "Titanik" je obeležio istoriju kinematografije, a Džoni Dep je prvobitno bio kandidat za ulogu Džeka.

Kultni film "Titanik" zlatnim slovima je upisan u istoriju svetske kinematografije, a uloge Džeka i Rouz katapultirale su Leonarda Dikaprija i Kejt Vinslet u sam vrh Holivuda.

Iako je danas praktično nemoguće zamisliti bilo koga drugog u koži mladog crtača i autsajdera, malo ko zna da je ova antologijska rola najpre završila u rukama Džonija Depa.

Čuveni reditelj Džejms Kameron poslao je Depu scenario oko godinu dana pre nego što su se kamere upalile, u nadi da će ga privući glavnoj muškoj ulozi. Ipak, Depu se tekst nimalo nije dopao.

"Jedva sam izgurao nekih 15 strana scenarija. Bilo je prosto nepodnošljivo, jednostavno nisam mogao da nastavim", priznao je glumac jednom prilikom, a preneo magazin "Far Out".

Iako je ekspresno digao ruke od saradnje, Dep je već tada imao dobar osećaj za bioskopski puls:

"I pored svega, bilo mi je potpuno jasno da će 'Titanik' postati planetarni blokbaster."

Dep, međutim, nije bio jedini holivudski teškaš na Kameronvom spisku želja. Za ulogu koja je obeležila generacije u opticaju su bili i Metju Mekonahi, Itan Hok, Kristijan Bejl, Pol Rad i Kris O'Donel, pre nego što je sudbonosni izbor definitivno pao na Dikaprija.

(Mondo)

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