POSLEDNJI DANI MERIME NJEGOMIR: Od prvog simptoma bolesti do smrti je prošlo samo 2 meseca - do kraja se nadala da će preživeti

Poslednji dani Merime NJegomir bili su veoma teški.

Pevačica Merima NJegomir, koja bi na današnji dan napunila 73. godine, preminula je svega dva meseca i deset dana nakon što joj je otkriven karcinom pankreasa – jednu od najpodmuklijih i najsmrtonosnijih malignih bolesti današnjice. Rak pankreasa neretko se naziva "tihim ubicom" jer dugo može napredovati bez jasnih simptoma, a kada se tegobe pojave, bolest je obično već u poodmakloj fazi. Ova vrsta karcinoma je treći vodeći uzrok smrti od raka, a stopa preživljavanja nažalost ostaje veoma niska upravo zbog kasnog otkrivanja. Statistike pokazuju da češće pogađa muškarce, ali je sve veći broj žena koje oboljevaju, posebno nakon 60. godine života.

Bolest sa nevidljivim simptomima

Simptomi raka pankreasa su često nespecifični – blagi bol u stomaku, nadimanje, gubitak apetita ili nagli pad telesne težine. Upravo zato mnogi oboleli ove znake pripisuju umoru, stresu ili probavnim smetnjama, a bolest se uglavnom otkrije tek na detaljnim pregledima, često kada je već metastazirala. I Merima je, kao i mnogi drugi, imala samo jedan jedini simptom.

Pevačica je imala samo jedan simptom – bol u stomaku

NJen dugogodišnji prijatelj i kolega iz "Legendi", Zoran Dašić Daša, otkrio je da je Merima tokom leta izgledala potpuno zdravo i vitalno. Zajedno su snimili pesmu "LJubav traje", koju su u avgustu izveli u Sokobanji – što je ostala njena poslednja javna muzička izvedba.

– Bila je zdrava i odlično se osećala. Posle nastupa požalila mi se da je boli stomak, ali ništa nije ukazivalo na to da je u pitanju nešto ozbiljno – rekao je Daša.

Kasnije mu je priznala da su joj tri dana trebala da skupi snagu da mu saopšti dijagnozu.

– Rekla mi je: "Otišla sam kod doktora zbog bolova u stomaku, a otkrili su mi da imam rak pankreasa." Bila je šokirana, kao i svi mi – ispričao je on.

Merimina borba i javna ispovest

Merima je uz podršku porodice i lekara hrabro vodila svoju borbu. Do poslednjih dana verovala je u oporavak, držala se pozitivnih misli i govorila da snagu crpi iz svoje dece, prijatelja i publike.

– Zdravstveno se osećam loše, ali borim se protiv teške bolesti. Nadam se da ću se izboriti, mnogi jesu. Deca su mi najveći saveznici – rekla je 10. novembra, samo deset dana pre smrti.

Naglašavala je da se nikada nije štedela u životu, da je bila energična, snažna, uvek u pokretu, ali da je bolest neumoljiva i da čovek tada ostaje oslonjen na najbliže.

Poslednji dani i bol koji je teško opisati

Pevačica Nada Topčagić, dugogodišnja prijateljica Merime NJegomir, otkrila je koliko je Merima trpela u poslednjim nedeljama života.

– Bila je u strašnim bolovima, ali nikada nije želela da opterećuje druge. Rekla mi je da je na hemoterapiji od 48 sati, ogromnoj i iscrpljujućoj. Nadala se operaciji, nadala se da će ozdraviti... – kroz suze je pričala Nada.

Otkrila je i potresne detalje poslednjih razgovora:

– Poslednji put rekla mi je: "Ne znaš ti, Nado moja, šta znači kad te ništa ne boli, kad možeš da se nasmeješ i popiješ kafu. Čuvaj to." To me je slomilo. Obe smo život provele u trci, nismo se ni osvrnule, nismo uživale ni u deci ni u domu... A Merima se toliko borila za svoju porodicu.

Merima i njen prijatelj Marinko Rokvić, koji je takođe bolovao od karcinoma pankreasa, preminuli su u razmaku od samo nekoliko dana, što je dodatno potreslo estradu i njihove porodice.

Odlazak jedne od najlepših boja srpske muzike

Merima NJegomir preminula je 20. novembra 2021. u 68. godini. Otišla je brzo, tiho, dostojanstveno – baš kao što je i živela. Iza sebe je ostavila bogatu muzičku karijeru, nezaboravne pesme, ali i sećanje na ženu neobične topline, elegancije i snage.

NJena smrt pokrenula je i širu javnu raspravu o važnosti redovnih pregleda i ranog otkrivanja malignih bolesti, posebno onih koje se dugo razvijaju bez simptoma, kao što je karcinom pankreasa. Merimina priča, puna hrabrosti i borbe, za mnoge ostaje podsticaj da ne ignorišu ni najblaže signale koje im telo šalje.

(Stil)

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