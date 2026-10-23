BILI SU JEDAN OD NAJPOPULARNIJIH PAROVA 2000-IH: Sofija Buš o Čedu Majklu Mareju - "Postala sam prijateljica sa ženama sa kojima me je varao"

Početak 2000-ih je doneo brojne glumačke ljubavne parove, čije veze nisu potrajale, a među njima su bili i Sofija Buš i Čed Majkl Marej, zvezde serije "Tri Hil".

Ovaj par se venčao u aprilu 2005. godine, a razišli su se samo pet meseci kasnije. Od tada nisu mnogo govorili jedno o drugom, Sofija je isticala da su Čedova neverstva bila kriva za krah braka, dok je on mnoge navode pripisivao svojoj mladosti.

Sofija je sada u epizodi podkasta „Call Her Daddy” Aleks Kuper nakon 20 godina o razvoda progovorila bliže o ovoj temi i rekla voditeljki da je sada prijateljica sa nekim od žena sa kojima ju je Čed (45) navodno varao.

- Pisala sam o nekim prijateljstvima koja sam sklopila sa ženama – za koje bi svet verovatno pretpostavio da nikada ne bih ni progovorila – a koja sada zaista cenim - rekla je Bušova.



- I iskreno, kad pogledam tu postavu, pomislim: "Vauu", imao si stvarno dobar ukus.

Bušova je objasnila da uspeva da održi ta prijateljstva jer su oni u međuvremenu postali „potpuno drugačiji ljudi u odnosu na to kakvi smo bili tada“.

Sofija je navela da joj je proces isceljenja pomogao da se oseća prijatno dok govori o prošlosti. Takođe je naglasila da je prebolela njihovu vezu i da Čedu želi sve najbolje.

- Bili smo deca, sada smo odrasli ljudi, roditelji. Niko nikome nije naneo zlo, sve je u redu. Želim mu sve najbolje. Svaka čast na tome u kakvu je odraslu osobu izrastao. Nadam se da je obostrano.

U svojim memoarima, Bušova se prisetila kako ju je koleginica iz serije "Tri Hil", Hilari Barton, upozorila da ne ulazi u vezu sa Čedom.

- Bio je to dobar savet, ali ja jednostavno nisam imala dovoljno zrelosti niti iskustva. Bilo je perioda kada su se moji prijatelji šalili: "Potraži reč naivan u rečniku i videćeš njeno lice".

NJihovi životi danas

Nakon razvoda od Mareja, Sofija je 2022. godine stupila u drugi brak sa Grantom Hjuzom, ali je i on završen razvodom godinu dana kasnije.

Kasnije je započela vezu sa ženom, bivšom američkom fudbalerkom Ešlin Haris, za koju se udala 2025. godine.

Čed Majkl je od 2013. godine u braku sa glumicom Sarom Rimer, sa kojom ima troje dece.