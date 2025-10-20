BIVŠA ŽENA KEVINA KOSTNERA SE UDALA ZA NJEGOVOG NAJBOLJEG PRIJATELJA: Glumac sumnjao da ga supruga vara, ali da je to uradila sa njim nije verovao

"Komšija je za sve kriv", sigurno je slična misao prošla kroz glavu Kevinu Kostneru kada je video da se njegova bivša supruga udala za njihovog komšiju, dve godine nakon razvoda

Kristin Baumgartner, bivša žena Kevina Kostnera, udala se za njegovog nekadašnjeg prijatelja Džoša Konora, nešto manje od dve godine nakon razvoda od slavnog glumca. Par je sudbonosno "da" izgovorio u subotu, na ranču Santa Injez u Santa Barbari, pred oko 100 zvanica.

Bivša supruga Kevina Kostnera je za ovu priliku nosila venčanicu po meri dizajnerke Mire Zvilinger, a kasnije je zablistala u elegantnoj beloj satenskoj haljini bez bretela, kreaciji Lihi Hod.

"Bilo je čarobno, zaista. Ambijent je bio prelep, ali ono što je sve učinilo posebnim bila je intimnost. Nije to bila velika proslava – bilo je autentično, iskreno i potpuno u njihovom stilu. Svi prisutni imali su osećaj da prisustvuju nečemu zaista dragocenom", rekao je jedan od gostiju za People.

Drugi gost je dodao: "Radost i smeh bili su zarazni – od svečanosti dobrodošlice u petak uveče, pa sve do poslednjeg plesa u subotu. Kristin i Džošu prosto su sijali. Tokom ceremonije nije bilo suvog oka u publici."

Prijatelji para kažu da se Kristin i Džoš najviše raduju "stvaranju autentičnog, radosnog zajedničkog života".

"Prigrlili su mir ovog novog početka i fokusirani su na svakodnevne trenutke koji najviše znače", dodao je izvor.

Kristin i Kevin razveli su se pre dve godine, nakon 19 godina braka u kojem su dobili troje dece – Kejdena, Hejsa i Grejs. Baumgartner je u maju 2023. podnela zahtev za razvod, navodeći "nepomirljive razlike". Dva meseca kasnije morala je da se iseli iz Kostnerove vile vredne 145 miliona dolara, a ubrzo je usledila i burna sudska borba oko alimentacije i starateljstva.

Oboje su tražili zajedničko starateljstvo, a Kristin je zahtevala i 165.000 dolara mesečno alimentacije. Sud je, međutim, odredio da će glumac plaćati 63.209 dolara mesečno za izdržavanje dece.

U vreme razvoda, Kristin su počeli da povezuju sa Džošuom, glumčevim bivšim komšijom. Par je prvi put viđen zajedno na Havajima u julu 2023, a njihova romansa potvrđena je u januaru 2024. Kostner je, prema pisanju stranih medija, i ranije sumnjao da se nešto dešava između njih dvoje, ali je jednom prilikom izjavio da nije siguran da li je Kristin imala aferu sa Konorom, naglasivši da je on njoj bio veran.

Nakon što je Kristin potvrdila novu vezu, Kevin je priznao da je njihov razvod bio "snažan i bolan", ali da su mu deca, njih sedmoro iz tri veze, pomogla da prebrodi to teško razdoblje.

"To je poražavajući trenutak. Bilo je jako, bolelo je. Ali idem dalje, nemam izbora. Moja deca me posmatraju, ne mogu da klonem. Moram da idem napred, da ostanem ono što jesam i da posebno pazim na njih", rekao je on u emisiji CBS Mornings.

Nakon razvoda, Kostnera su povezivali s pevačicom Džuel, ali su oboje to negirali.

"Džuel i ja smo prijatelji – nikada nismo izašli na sastanak. Nikad. Ona je posebna i ne želim da ove glasine unište naše prijateljstvo, jer je to sve što imamo", rekao je glumac, prenosi Jutarnji list.

