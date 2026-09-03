"BLAGOSLOVEN SAM ŠTO SAM SA NJOM": Dečko Dženifer Aniston progovorio o njihovoj ljubavi

Bred Pit? Davno prošlo vreme, zaboravite ga. I njen drugi muž, Džastin Teru, takođe je negde u hodnicima istorije.

Dženifer Aniston napokon je srećna, a za to je zaslužan hipnoterapeut Džim Kertis, koji, za razliku od većine njenih prethodnih partnera, nema nikakve veze sa filmskom industrijom. On dolazi iz neke sasvim drugačije priče, a sada je konačno otvorio dušu i otkrio kako im ide.

Zbog Dženifer Aniston, jedne od najvećih holivudskih zvezda novog doba, mnogi i danas bojkotuju Anđelinu Džoli koja joj je otela Breda, traže frizuru "a la Rejčel Grin", sad već beauty klasik, i pitaju se da li tajna njene večne mladosti leži u grčkom poreklu. A ona, u svojoj 57. godini, kada se konačno pomirila sa samom sobom i nekim stvarima, nikad bolje nije izgledala. Jednostavno, odlučila je da bude srećna.

"On je potpuno drugačiji od svih s kojima je bila", otkrio je izvor blizak glumici kada je prošle godine javnost otkrila da u njenom životu postoji "neko". Da, Džim Kertis je drugačiji, pri tom mlađi sedam godina, a očigledno joj i prija, jer su svi primetili da naprosto sija i izgleda kao u vreme kada je snimala "Prijatelje", možda i bolje. I, što može da bude važno, a i ne mora - on je takođe grčkog porekla.

Kertis je hipnoterapeut, velnes guru i life couch. Na njegovoj veb stranici navodi se da uspešno kombinuje naučno i spiritualno, i da "želi da pomogne ljudima da postignu fizičko i mentalno blagostanje kroz specifične tehnike".

NJegova uža specijalnost su lečenje trauma i slomljenog srca, a pruža i podršku osobama koje prolaze kroz razvod ili im je potrebna regeneracija usled emocionalne iscrpljenosti.

Sad već velika ljubav Dženifer Aniston objavila je dve knjige: "Iskustvo stimulacije" i "Vodič za manifestaciju kvantne promene: Kodiranje nove svesti". U prvoj opisuje ličnu borbu sa retkom lezijom kičmene moždine dijagnostikovanom pre više od dve decenije. Stanje je rezultiralo paralizom nogu, zbog čega je primoran da koristi štap za hodanje.

Radi kao terapeut i konsultant, a za svoje zalaganje u domenu wellbeing-a dobio je i značajne nagrade. Pratiocima na Instagramu (trenutno ih ima više od milion) rado deli inspirativne savete: "Moja misija je da vam pomognem da se izlečite".

Pošto su skoro godinu i po dana u vezi, i ceo svet sad to zna, Kertis je rešio da otvori dušu, pa je u podkastu "The Jamie Kern Lima Show" progovorio o svom ljubavnom životu čija je centralna figura, naravno, slavna glumica. "Stvari idu zaista dobro", otkrio je, misleći na priču kojoj bliski prijatelji prognoziraju dug vek, "jer oboje prosto zrače otkako su zajedno".

"Ona je izuzetno topla i brižna osoba. Veoma je otvorena i ljubazna, sa obe noge na zemlji. Blagosloven sam što sam u vezi sa nekim ko je tako otvorenog srca, i pun ljubavi", istakao je hipnoterapeut.

(BlicŽena)

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