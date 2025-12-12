ČAROBNI RECEPT ZA POSNE PUNJENE PAPRIKE: Zaboravićete na meso pri prvom zalogaju! (VIDEO)

Ovo je recept za punjene paprike za pamćenje! Tajna ovog jela krije se u punjenju koje je toliko ukusno i bogato da ćete zaboraviti na meso. Ovo je najbolji posni ručak za celu porodicu!
Sastojci:
- 1 glavica crnog luka
- 1 šargarepa, rendana
- 2 kašike opranog pirinča
- 2 kašike sojinih mrvica natopljenih u toploj vodi
- 3 čena belog luka na listiće
- suvi začin, mleveni biber, slatka mlevena paprika
- 2 kašike seckanih oraha
- paradajz na kockice
- 1 kašika gustog paradajza (kuvanog/mlevenog)
- paprike (za punjenje)
- listići krompira ili paradajza (za zatvaranje)
- 1 kašičica brašna
- 200 ml kuvanog paradajza
- 100 ml vode, malo ulja (za preliv)
- malo krompira (sečenog na dugačko)
Priprema:
Crni luk sitno iseckati, a šargarepu izrendati. Oboje se na ulju fino izdinsta jedno pet, šest minuta. Zatim se dodaju dve pune kašike opranog pirinča, dve kašike natopljenih sojinih mrvica i tri čena belog luka isečenih na listiće.
Zatim se doda jedna kašika gustog paradajza (kuvanog/mlevenog), suvi začin, mleveni biber, slatka mlevena paprika, dve kašike seckanih oraha i paradajz na kockice, pa sve dobro izjednači. Ovom smesom napuniti paprike i odozgo ih zatvoriti listićima krompira ili paradajzom.
U jednu činiju staviti jednu kašičicu brašna, dodati 200 ml kuvanog paradajza i 100 ml vode i malo ulja, izmešati i sipati po paprikama. Između paprika dodati malo krompira sečenog na dugačko, koji se pospe sa malo suvog začina, mlevene paprike i malo ulja, pa pobosti tamo gde ima mesta u tepsiji.
Peći na 220°C jedno 45 minuta, prvo pokriti sa folijom, a posle otkriti da se lepo zapeče.
Prijatno!
(Bakina kuhinja)
