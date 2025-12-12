ČAROBNI RECEPT ZA POSNE PUNJENE PAPRIKE: Zaboravićete na meso pri prvom zalogaju! (VIDEO)

Ovo je recept za punjene paprike za pamćenje! Tajna ovog jela krije se u punjenju koje je toliko ukusno i bogato da ćete zaboraviti na meso. Ovo je najbolji posni ručak za celu porodicu!

Sastojci:

1 glavica crnog luka

1 šargarepa, rendana

2 kašike opranog pirinča

2 kašike sojinih mrvica natopljenih u toploj vodi

3 čena belog luka na listiće

suvi začin, mleveni biber, slatka mlevena paprika

2 kašike seckanih oraha

paradajz na kockice

1 kašika gustog paradajza (kuvanog/mlevenog)

paprike (za punjenje)

listići krompira ili paradajza (za zatvaranje)

1 kašičica brašna

200 ml kuvanog paradajza

100 ml vode, malo ulja (za preliv)

malo krompira (sečenog na dugačko)

Priprema:

Crni luk sitno iseckati, a šargarepu izrendati. Oboje se na ulju fino izdinsta jedno pet, šest minuta. Zatim se dodaju dve pune kašike opranog pirinča, dve kašike natopljenih sojinih mrvica i tri čena belog luka isečenih na listiće.

Zatim se doda jedna kašika gustog paradajza (kuvanog/mlevenog), suvi začin, mleveni biber, slatka mlevena paprika, dve kašike seckanih oraha i paradajz na kockice, pa sve dobro izjednači. Ovom smesom napuniti paprike i odozgo ih zatvoriti listićima krompira ili paradajzom.

U jednu činiju staviti jednu kašičicu brašna, dodati 200 ml kuvanog paradajza i 100 ml vode i malo ulja, izmešati i sipati po paprikama. Između paprika dodati malo krompira sečenog na dugačko, koji se pospe sa malo suvog začina, mlevene paprike i malo ulja, pa pobosti tamo gde ima mesta u tepsiji.

Peći na 220°C jedno 45 minuta, prvo pokriti sa folijom, a posle otkriti da se lepo zapeče.

Prijatno!

(Bakina kuhinja)

BONUS VIDEO: