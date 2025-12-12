Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ČAROBNI RECEPT ZA POSNE PUNJENE PAPRIKE: Zaboravićete na meso pri prvom zalogaju! (VIDEO)

Ovo je recept za punjene paprike za pamćenje! Tajna ovog jela krije se u punjenju koje je toliko ukusno i bogato da ćete zaboraviti na meso. Ovo je najbolji posni ručak za celu porodicu!

1765530621_20251211_141153.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Oglas

Sastojci:

  • 1 glavica crnog luka
  • 1 šargarepa, rendana
  •  2 kašike opranog pirinča
  • 2  kašike sojinih mrvica natopljenih u toploj vodi
  • 3  čena belog luka na listiće
  • suvi začin, mleveni biber, slatka mlevena paprika
  • 2 kašike seckanih oraha
  •  paradajz na kockice
  • 1 kašika gustog paradajza (kuvanog/mlevenog)
  • paprike (za punjenje)
  • listići krompira ili paradajza (za zatvaranje)
  • 1 kašičica brašna
  • 200 ml kuvanog paradajza
  •  100 ml vode, malo ulja (za preliv)
  • malo krompira (sečenog na dugačko)

 Priprema:

Crni luk sitno iseckati, a šargarepu izrendati. Oboje se na ulju fino izdinsta jedno pet, šest minuta. Zatim se dodaju dve pune kašike opranog pirinča, dve kašike natopljenih sojinih mrvica i tri čena belog luka isečenih na listiće.

Zatim se doda jedna kašika gustog paradajza (kuvanog/mlevenog), suvi začin, mleveni biber, slatka mlevena paprika, dve kašike seckanih oraha i paradajz na kockice, pa sve dobro izjednači. Ovom smesom napuniti paprike i odozgo ih zatvoriti listićima krompira ili paradajzom. 

U jednu činiju staviti jednu kašičicu brašna, dodati 200 ml kuvanog paradajza i 100 ml vode i malo ulja, izmešati i sipati po paprikama. Između paprika dodati malo krompira sečenog na dugačko, koji se pospe sa malo suvog začina, mlevene paprike i malo ulja, pa pobosti tamo gde ima mesta u tepsiji. 

Peći na 220°C jedno 45 minuta, prvo pokriti sa folijom, a posle otkriti da se lepo zapeče.

Prijatno!

(Bakina kuhinja)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas