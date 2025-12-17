ČUVENA SAMANTA (69) UŽIVA NA MEDENOM MESECU: Posle venčanja sa 14 godina mlađim izabranikom objavila vrele fotke sa Maldiva

Zvezda serije "Seks i grad", glumica Kim Katral uživa u novoj ljubavi.

Glumica Kim Katral (69) udala se 5. decembra za dugogodišnjeg partnera Rasela Tomasa (55). Intimno venčanje u Londonu pratila je elegancija i ljubavna priča koja traje devet godina. Supružnici su sada otišli na medeni mesec.

Odlučili su se za jedan od najluksuznijih hotela, "One & Only Reethi Rah", rizort sa šest zvezdica smešten na Severnom Male Atolu. Koralno ostrvo dugačko je 1.800 metara, široko oko 500, i neobičnog je oblika. Sudeći po kadrovima ovo je pravi tropski raj. Glumica je sve začinila svojim zavodljivim fotografijama, a mnogi su se složili da izgleda fantastično baš kao i kada je postala zvezda kultne serije "Seks i grad" gde se proslavila ulogom razuzdane Samante.

LJubav koja je počela porukom

Kim i Rasel upoznali su se 2016. godine u BBC-ju, kada je glumica gostovala u emisiji Woman’s Hour. Nakon toga: zapratio ju je na Tviteru (X-u), poslao joj je poruku u inbox i veza je prirodno počela da raste.

„Vreme je bilo savršeno. Bilo je vrlo moderno, jednostavno i nekako pravo,“ pričala je Kim ranije o početku njihove veze.

Rasel, koji radi kao audio inženjer, ubrzo je otputovao u Kanadu kako bi je bolje upoznao.

„Bilo je hrabro s njegove strane, ali odlično smo se slagali. Od tada smo nerazdvojni,” otkrila je Kim za People.

Ovaj par je više puta isticao koliko su zahvalni jedno drugom. Kim sa ponosom govori da ima „divnu i nežnu vezu“, koja joj donosi mir, podršku i radost i sada su je krunisali brakom.