ČUVENA SAMANTA (69) UŽIVA NA MEDENOM MESECU: Posle venčanja sa 14 godina mlađim izabranikom objavila vrele fotke sa Maldiva

Zvezda serije "Seks i grad", glumica Kim Katral uživa u novoj ljubavi.

1765976296_1764920615_0885bd1babf56485dd2db29367052326ef2c20ed-6942a8e85c532.jpg
Foto: Profimedia
Glumica Kim Katral (69) udala se 5. decembra za dugogodišnjeg partnera Rasela Tomasa (55). Intimno venčanje u Londonu pratila je elegancija i ljubavna priča koja traje devet godina. Supružnici su sada otišli na medeni mesec.

Odlučili su se za jedan od najluksuznijih hotela, "One & Only Reethi Rah", rizort sa šest zvezdica smešten na Severnom Male Atolu. Koralno ostrvo dugačko je 1.800 metara, široko oko 500, i neobičnog je oblika. Sudeći po kadrovima ovo je pravi tropski raj. Glumica je sve začinila svojim zavodljivim fotografijama, a mnogi su se složili da izgleda fantastično baš kao i kada je postala zvezda kultne serije "Seks i grad" gde se proslavila ulogom razuzdane Samante.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Cattrall (@kimcattrall)

LJubav koja je počela porukom

Kim i Rasel upoznali su se 2016. godine u BBC-ju, kada je glumica gostovala u emisiji Woman’s Hour. Nakon toga: zapratio ju je na Tviteru (X-u), poslao joj je poruku u inbox i veza je prirodno počela da raste.

„Vreme je bilo savršeno. Bilo je vrlo moderno, jednostavno i nekako pravo,“ pričala je Kim ranije o početku njihove veze.

Rasel, koji radi kao audio inženjer, ubrzo je otputovao u Kanadu kako bi je bolje upoznao.

„Bilo je hrabro s njegove strane, ali odlično smo se slagali. Od tada smo nerazdvojni,” otkrila je Kim za People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Cattrall (@kimcattrall)

Ovaj par je više puta isticao koliko su zahvalni jedno drugom. Kim sa ponosom govori da ima „divnu i nežnu vezu“, koja joj donosi mir, podršku i radost i sada su je krunisali brakom.

 

