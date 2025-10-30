Oglas
ČUVENI NEUROLOG TVRDI DA OVA NAMIRNICA NAJBOLJE ČISTI MOZAK: Štiti od starenja, upala i znatno poboljšava pamćenje

Dr Dejvid Perlmauter tvrdi da je kakao izuzetna hrana za mozak - pomaže u očuvanju mentalne bistrine, smanjuje upale i usporava starenje nervnog sistema.

Foto: Jutjub Printskrin/ Levels – Metabolic Health & Blood Sugar Explained
Dr Dejvid Perlmauter je čuveni neurolog i petostruki autor sa liste bestselera „New York Timesa“. NJegove knjige, prevedene na čak 32 jezika, popularizovale su koncept „mozga koji jede zdravo“, spajajući medicinu, ishranu i neuronauku. U svojim radovima i javnim nastupima često podvlači da je kakao jedna od najpotcenjenijih namirnica kada govorimo o očuvanju kognitivnih funkcija i prevenciji neurodegenerativnih bolesti.

Da li znate da šoljica kakaoa može da „umiri” vaš mozak, poboljša pamćenje i zaštiti nerve od starenja?

Kakao nije samo sastojak koji ulepšava kolače i zadovoljava našu potrebu za čokoladom. Iza tog bogatog ukusa krije se prava riznica hranljivih materija koje čuvaju mozak. Nauka je dokazala da flavanoli iz kakaoa – biljni spojevi kojih ima najviše u tamnoj čokoladi – deluju kao snažni neuroprotektori, odnosno štite moždane ćelije od starenja, stresa i upala.

Ove činjenice ističe i dr Dejvid Perlmauter, neurolog i svetski poznati autor koji godinama istražuje kako ishrana i životni stil utiču na zdravlje mozga.

Kakao, kakaoa i čokolada - sličnosti i razlike

Kakao  – sirovi, neobrađeni oblik biljke, najbogatiji antioksidansima i magnezijumom. Dolazi u obliku zrna, komadića (nibs) ili praha.

Kakao  – dobijen fermentacijom, sušenjem i pečenjem zrna. Ima nešto manje flavanola, ali i dalje čuva većinu hranljivih materija.
Čokolada – gotov proizvod od kakao mase, putera i dodataka poput šećera i mleka. Najzdravija je tamna čokolada sa najmanje 70% kakaoa.

Ukratko: što je kakao manje obrađen, to je zdraviji. Ako želite koristi za mozak – birajte sirovi kakao ili tamnu čokoladu.

Na koji način kakao štiti mozak?

Neurolozi i naučnici, među njima i dr Perlmauter, ističu da su mikroglije – imune ćelije mozga – ključne za njegovo zdravlje. Kada rade uravnoteženo, D. Ali kada se previše aktiviraju, izazivaju hronične upale koje dovode do bolesti poput Alchajmera i Parkinsona.

1. Smanjuje neuroinflamaciju

Flavanoli iz kakaoa „smiruju” preaktivne mikroglije, sprečavajući ih da luče upalne supstance (TNF-α, IL-6) koje oštećuju neurone.

2. Podstiče rast i plastičnost neurona

Kakao stimuliše stvaranje BDNF-a (faktora rasta nervnih ćelija), što znači bolju koncentraciju, brže učenje i oštrije pamćenje – naročito kod starijih.

3. Štiti od oksidativnog stresa

Epikatehin, jedan od glavnih flavanola, deluje kao antioksidans koji neutralizuje slobodne radikale i čuva moždane ćelije.

4. Poboljšava cirkulaciju u mozgu

Kakao povećava stvaranje azot-monoksida, koji širi krvne sudove i poboljšava dotok kiseonika i hranljivih materija do mozga.

Na koje sve načine možete konzumirati kakao?

  • Tamna čokolada (min. 70%) – 30–40 g dnevno je dovoljno.
  • Nezaslađeni kakao prah – dodajte ga u smoothie, jogurt ili ovsene pahuljice.
  • Topli napitak od kakaoa – pomešajte prah sa bademovim mlekom i malo meda.
  • Kakao komadići (nibs) – hrskav dodatak musliju ili zdravim dezertima.
  • Energetske kuglice – urme, orašasti plodovi i kašičica kakaoa – savršena užina za mozak.

Magazin Novosti / eKlinika

BONUS VIDEO:

