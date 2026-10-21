DA LI PRVO SIPATE ULJE ILI ZAGREVATE TIGANJ? Važan je redosled, a evo od čega zavisi

Jedna od večitih dilema u kuhinji jeste kada je pravi trenutak da se u tiganj sipa ulje.

Da li ga treba dodati odmah, dok se posuda zagreva ili je bolje najpre zagrejati tiganj, pa tek onda sipati ulje i pratiti kako se razliva po dnu?

Kao i kod mnogih kulinarskih nedoumica, ne postoji jedno pravilo koje važi u svim situacijama. Pravi postupak zavisi pre svega od vrste posuđa koje koristite. Evo kada ulje treba dodati odmah, a kada možete da sačekate da se tiganj zagreje.

Tiganj sa nelepljivim premazom

Ako koristite tiganj sa nelepljivim premazom, ulje ili drugu masnoću dodajte pre nego što uključite ringlu. Zagrevanje praznog tiganja može dovesti do pregrevanja premaza i oslobađanja štetnih isparenja, što svakako želite da izbegnete.

Postoji još jedan razlog da ulje dodate na vreme: dok se zajedno sa tiganjem postepeno zagreva, masnoća može dodatno da doprinese njegovim nelepljivim svojstvima. Tako ćete lakše pripremiti hranu bez lepljenja za dno posude.

Emajlirano posuđe od livenog gvožđa

Emajlirane tiganje i šerpe od livenog gvožđa takođe ne bi trebalo zagrevati prazne, ali iz drugog razloga. Kada se ovakva posuda zagreva direktno na ringli bez sadržaja koji bi ravnomerno raspoređivao toplotu, može doći do neravnomernog zagrevanja. Zbog toga emajlirani sloj može da se okrnji, ispuca ili čak potpuno ošteti. Do toga dolazi zato što se liveno gvožđe širi brže od emajla kojim je obloženo.

Dodavanje ulja ili druge masnoće pomaže da se toplota ravnomernije rasporedi po površini posude i smanji rizik od neravnomernog zagrevanja.

Ako želite da vam kvalitetna emajlirana šerpa ili tiganj dugo traju, nemojte ih stavljati na ringlu potpuno prazne.

Tiganj od livenog gvožđa bez premaza

Kod "običnog", neemajliranog livenog gvožđa pravila su drugačija. Ovakav tiganj možete zagrevati i bez ulja, jer nema emajlirani sloj koji bi mogao da popuca usled razlike u širenju materijala.

Ipak, treba imati na umu da često izlaganje veoma visokim temperaturama, naročito pri pripremi hrane bez ulja, vremenom može da isuši površinu tiganja i utiče na njegov zaštitni sloj.

Ako često koristite liveno gvožđe za pripremu hrane bez masnoće, na primer za tostiranje začina ili pečenje povrća na jakoj temperaturi, korisno je da tokom hlađenja premažete površinu tankim slojem ulja. Tako ćete pomoći da tiganj zadrži svoja svojstva i ostane dobro zaštićen.

Tiganj od nerđajućeg čelika

Upravo oko ove vrste posuđa vode se najveće rasprave, čak i među profesionalnim kuvarima.

Dobra vest je da tiganj od nerđajućeg čelika možete prvo zagrejati, pa tek onda dodati ulje, pod uslovom da ga zagrevate na umerenoj temperaturi i ne ostavljate predugo na ringli.

Niste sigurni da li je dovoljno zagrejan? Postoji jednostavan trik koji možete da isprobate. Nakapajte malo vode na suvu površinu tiganja. Važno je da u njemu prethodno nema ulja ni druge masnoće, jer bi voda u dodiru sa vrelom masnoćom mogla da vas isprska.

Ako se kapljice vode kreću po površini poput malih kuglica, tiganj je verovatno spreman za dodavanje ulja. Međutim, ako voda odmah burno cvrči i raspršuje se, tiganj može biti previše zagrejan. U tom slučaju sklonite ga nakratko sa ringle i sačekajte da se malo ohladi.

Kada je temperatura odgovarajuća, dodajte ulje, sačekajte da se zagreje i nastavite sa pripremom hrane.

(Stvar ukusa)

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