DIZAJNERI KAŽU DA JE OVA ČESTA BOJA KUHINJA NAJVEĆA GREŠKA: Nikada je ne bi izabrali za ovaj deo stana

Možda ne postoji jedna jedina „prava” boja za kuhinju, ali prema rečima dizajnera enteriejra postoje one koje nikada ne bi izabrali za prostor u kojem se kuva.

Prema mišljenju stručnjaka, najgori izbor boje za kuhinju je – hladna siva, a evo i zbog čega.

Česti problemi sa hladnom sivom bojom

Dizajnerka, Bler Berton, kao jedan od razloga navodi činjenicu da kuhinje treba da poseduju određenu dozu topline – one treba da deluju prijatno i gostoljubivo, a ne sterilno.

- Kuhinje već sadrže značajnu količinu materijala koji su po svojoj prirodi industrijski: uređaje od nerđajućeg čelika, metalne elemente, kamen i druge tvrde površine. Ako dodate previše hladne sive boje, rizikujete da prostor počne da podseća na komercijalnu kuhinju, dok bi za većinu nas kuhinja trebalo da bude srce doma - kaže ona za The Spruce.

Ona dodaje da, čak i ako ste uložili veliki trud da u kuhinju uklopite druge, tople materijale – poput drveta, nelakiranog mesinga, tkanih materijala i sličnog – boja zidova na kraju igra najznačajniju ulogu u oblikovanju atmosfere u prostoriji.

- Hladna siva boja može delovati kontraproduktivno u odnosu na te materijale, umesto da pomogne njihovom skladnom povezivanju.

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