DOSADNE SPAVAĆE SOBE ODLAZE U PROŠLOST: Dizajneri navode da su ovo glavni trendovi uređenja za 2027. godinu

Vaša spavaća soba trebalo bi da bude svojevrsno utočište – mesto za predah od haosa spoljnog sveta, gde konačno možete da odahnete i opustite se.

Bilo da je vašoj spavaćoj sobi odavno potrebno osveženje, ili vas privlači ideja o malim promenama, trendovi uređenja spavaćih soba za 2027. godinu mogu da vam posluže kao inspiracija za sledeći korak.

Šareni nameštaj

Kako ulazimo u 2027. godinu, očekujte da će se ljudi i dalje okretati predmetima bogatih boja, umesto neutralnim tonovima koji se stapaju sa pozadinom.

- Iako neutralan prostor može delovati umirujuće, ponekad može biti i monoton. Ako volite boje, takav prostor može pružiti osećaj istinske udobnosti koji vam je potreban - objašnjava Malori Goldberg za Real Simple i dodaje da je ključ u jednostavnosti.

- Često se jedan lep, upečatljiv komad može upotpuniti blagim, neutralnim tonovima; alternativno, pristup "ton na ton" uvek je odličan način da unesete boju, a da prostor pritom ne deluje pretrpano ili prenaglašeno.

Zidovi sa panelima

Očekujte da će se trend zidnih panela zadržati sve do 2027. godine. Reč je o prilično jednostavnom „uradi sam” projektu, a efekat koji se postiže trenutno daje karakter prostoru koji bi inače bio sasvim običan. Iako se ova tehnika nekada primenjivala isključivo u hodnicima, trpezarijama i raskošnim dnevnim sobama, sada se sve češće viđa i u spavaćim sobama, navodi dizajnerka enterijera Sara Ketrin.

- Spavaće sobe često imaju velike zidne površine koje treba popuniti, a ponekad je pravi izazov pronaći dovoljnu količinu umetničkih dela za tako veliki zid.

Kreveti sa baldahinom

Kreveti sa baldahinom su kroz istoriju više puta postajali izuzetno popularni – prvi put još u srednjovekovnoj Evropi, a zatim ponovo, veoma zapaženo, tokom devedesetih godina. Sada su i zvanično ponovo u modi.

- Bilo da koristite pun baldahin koji prekriva ceo krevet, ili ga postavite samo iznad uzglavlja, ovaj detalj može učiniti da se osećate kao da ste u nekoj raskošnoj evropskoj palati - ističe Sara za Real Simple.

Viseće lampe naspram stonih lampi

Stone lampe na noćnim ormarićima 2027. godine padaju u drugi plan, ustupajući mesto visećim svetiljkama koje se postavljaju iznad noćnog stočića i ne zauzimaju dragoceni prostor.

- Rasveta je nakit doma, a plafonske svetiljke nude obilje zanimljivih mogućnosti kada je reč o stilu, silueti, materijalima, pa čak i načinu postavljanja – od opuštenog spuštanja kablova do slojevitog kombinovanja.

Ona ističe da viseće svetiljke, kada se postave pored kreveta, spajaju formu i funkciju.

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