Glumica Hilari Svank je otvoreno govorila o majčinstvu, ali je takođe odgovorila i na mnogobrojne kritike javnosti u vezi sa trudnoćom u 53. godini.

Hilari Svank nedavno je gostovala u britanskoj emisiji This Morning, gde je pričala o raznim temama. Dotakla se majčinstva, ali i vesti da će u 53. godini dobiti treće dete. Tada je spomenula da se suočila sa mnogobrojnim negativnim komentarima, ali da sada ima spremnu poruku za sve one koji misle drugačije od nje.

- Moramo da idemo u korak s vremenom - poručila je glumica, ističući da ljudi danas žive duže i da se sve više žena odlučuje za majčinstvo kasnije u životu.

Svonk je objasnila i zašto je odlučila da se ostvari kao majka tek u kasnijim godinama. Istakla je da joj je glumačka karijera bila važna, te da je pažnja bila usmerena na taj segment života.

- Znate, osećam se blagosloveno što sam mogla da budem glumica. Moja karijera je bila moje prvo dete kojem sam mogla da se posvetim i nisam htela da druge stvari odvlače pažnju od toga. Sada imam i karijeru i decu i konačno sam srećna. Zahvalna sam na tome - istakla je.

Spomenula je i supruga Filipa Šnajdera, ali i blizance koji se raduju novom pojačanju.

- Imam predivnog supruga i decu koju obožavamo. Oni me podržavaju, a deca jedva čekaju da stigne beba i stalno me pitaju kada će 'stići'. Ja im uvek kažem: 'kada dođe Božić'. Od tog trenutka se stalno bude sa pitanjem 'da li je Božić već stigao?'. Jako su uzbuđeni - zaključila je Hilari.

(Super žena)