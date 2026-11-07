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"HTELA SAM DA RODIM SVOJE DETE": Ivana Mihić iskreno o borbi za potomstvo

Ivana Mihić iskreno je govorila o svojoj neostvarenoj želji da postane majka i istakla da nije razmišljala o usvajanju, već je želela biološko dete.

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Foto: Printscreen/ YouTube - RTS TV serije
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Glumica Ivana Mihić, iza koje je bogata i uspešna glumačka karijera, godinama je u sebi nosila veliku i neostvarenu životnu želju – da postane majka. Govoreći o ovoj osetljivoj temi, glumica je bila potpuno iskrena i objasnila da nije razmišljala o usvajanju deteta jer je imala snažnu potrebu da rodi biološko potomstvo.

Ipak, naglasila je da izuzetno poštuje ljude koji se odluče na tako human i odgovoran korak kao što je usvajanje. Glumica je samo jednom pričala o tome.

- Nisam razmišljala da usvojim dete, želela sam da rodim svoje ‒ rekla je Ivana Mihić tada i dodala:

- Svakako, izuzetno poštujem ljude koji se odluče na tako odgovoran i human potez.

Mir pronašla u manastiru

Ivana Mihić našla je svoj mir u duši u porodičnoj kući u Grockoj, kao u manastiru Rajinovac, gde je pomagala oko popravki, renoviranja i svakodnevnih životnih potreba u ovom svetom zdanju.

– Poslednje tri godine moji odlasci u Rajinovac dobili su posebnu dimenziju . Otac je tamo u večnom miru. Odlascima u manastir stekla sam nekoliko prijatelja koji su vezani za ovo mesto. Razgovarala sam sa Serafimom oko manastirskih potreba i njegovim idejama i planovima za unapređivanje manastira, pa sam se postepeno i sama uključivala, jer sam bila u situaciji da mogu da pomognem. Znala sam ko bi mogao i ko bi bio spreman da nam pomogne – objasnila je ona i dodala:

- Arhimandrit Serafim, kao starešina manastira, svakodnevno pored svojih duhovnih aktivnosti lično obavlja i sve fizičke poslove, zidarske, majstorske i prema manastiru se ophodi kao pravi domaćin. Tako sam ga zaticala na traktoru ili za kosilicom. Trudim se koliko mogu da pomognem takvom čoveku koji je i izuzetno obrazovan, završio je bogosloviju i govori ruski i engleski.

Poslednja želja njenog oca

Ivanin otac Gordan Mihić mir je pronašao u porti manastira Rajinovac, što je bila njegova poslednja želja.

– Moj otac živi kroz mene, svoje dete i preko moje majke, a njegove životne saputnice, kao i kroz one koji su ga voleli. NJegovo ogromno delo čini ga svakodnevno prisutnim preko filmova, serija i drama – rekla je Ivana Mihić prošle godine za magazin „Gloria“.

(Blic)

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