SNIMAK AVE KARABATIĆ PRE NAVODNE TRAGEDIJE: Evo šta se događalo u njenom stanu

Vest o Avinoj navodnoj smrti su objavili njeni prijatelji na njenom Instagram profilu.

Posle objava u kojima su njeni prijatelji tvrdili da je Ava Karabatić preminula, starleta se oglasila putem Instagrama i objavila da je živa, o čemu više možete da pročitate OVDE. Ovom prilikom izvinjavamo se čitaocima, koje smo doveli u zabludu prenoseći objave koje su se ispostavile lažnim.

Ava Karabatić navodno je izgubila svoj život noćas iza ponoći u Zagrebu, reklik su na društvenim mrežama njeni najbliži prijatelji.

Oni su se oprostili od nje emotivnim rečima.

- Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, bacila se sa sprata... Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve izneti sudski do kraja, naravno uz Maria, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju, nevina zalutala dušo, nadamo se da si sada sa ocem - napisala je Cvita na Avinom Instagramu.

NJen prijatelj Mario Tomas, s kojim je Ava postavila i nekoliko slika pre navodnog tragičnog događaja, u kome mu se zahvalila na svemu, je takođe podelio ovu vest.

- Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da znate, bila je u k…., bila je s….a, bila je sve, ali ovo nije napravila sama. Ovo su napravile institucije. Bio sam sa njom možda pre 10 sati... - istakao je njen prijatelj.

Na Avinom Instagram profilu okačen je i snimak iz njenog stana neposredno pre navodne tragedije.

- Nakon bega od zlostavljača, Ava Karabatić je doživela psihički slom. Ne zna ko je, ne zna gde je. Ovde Cvita, Avima prijateljica koja joj trenutno vodi društvene mreže. Budite molitvom uz nju, jako je loše - napisala je njena prijateljica.

Foto: Printscreen/ Instagram - ava_karabatic_official

Foto: Printscreen/ Instagram - ava_karabatic_official​

SOS telefon za prevenciju samoubistva

Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva dostupna je 24 sata dnevno. Ona je deo projekta Ministarstva zdravlja i Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Na raspolaganju je tim edukovanih profesionalaca iz domena mentalnog zdravlja, koji pružanjem podrške i pomoći, savetima i intervencijom u kriznim situacijama rade na prevenciji samoubistva.

Oni kojima je neophodna pomoć mogu da pozovu na broj 0800/309-309, opcija 1.

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