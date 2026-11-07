OD PORODIČNE TRAGEDIJE DO BORBE SA POROCIMA: Potresna životna priča Ave Karabatić (FOTO)

Iza osmeha Ava Karabatić krije se bolna priča o gubitku oca i borbi sa zavisnošću, koja je oblikovala njen život.

Ava Karabatić godinama je važila za jednu od najkontroverznijih ličnosti regionalne javne scene. NJene izjave, ljubavni život i provokativna pojavljivanja često su punili novinske stupce, ali iza slike nasmejane i samouverene žene krije se životna priča obeležena bolnim gubicima, borbom sa zavisnošću i pokušajima da pronađe unutrašnji mir.

Posebno težak udarac za nju predstavljala je smrt oca Ivice, čoveka kojeg je smatrala svojim najvećim osloncem.

Hrvatska starleta i nekadašnja rijaliti učesnica Ava Karabatić ponovo se našla u centru medijske pažnje nakon što su se pojavile informacije da je potražila lekarsku pomoć zbog povreda koje je povezala sa navodnim nasiljem bivšeg verenika.

Prema pisanju medija, Ava je završila u Urgentnom centru, a u javnosti su se pojavile i fotografije njenih povreda. Ona je za nasilje optužila nekadašnjeg partnera, dok okolnosti ovog događaja nisu u potpunosti razjašnjene.

Ovaj slučaj ponovo je skrenuo pažnju na njen turbulentan život, koji je godinama bio izložen pogledima javnosti.

Iako su je mnogi upoznali kroz rijaliti programe, provokativne fotografije i izjave koje su izazivale polemike, Ava je u nekoliko navrata otvoreno govorila i o mnogo bolnijim iskustvima. Među njima su borba sa alkoholizmom, gubitak oca i osećaj usamljenosti koji je, prema sopstvenom priznanju, pratio pojedine periode njenog života.

Odrasla je u skromnoj porodici, a otac joj je bio najveća podrška

Ava Karabatić rođena je 20. maja 1988. godine u Splitu. Odrastala je u radničkoj porodici, a od detinjstva je bila posebno vezana za oca Ivicu.

On je tokom života obavljao različite poslove, trudeći se da porodici obezbedi sigurnost. Ava je često govorila da je upravo od njega naučila koliko su važni upornost, samostalnost i hrabrost.

Iako je tokom godina privlačila pažnju burnim odnosima i nesvakidašnjim odlukama, o ocu je gotovo uvek govorila sa posebnom nežnošću.

NJegova smrt predstavljala je jedan od najtežih trenutaka u njenom životu.

„Tata mi je umro na rukama. On mi je bio sve. Uvek me je učio da kroz život idem hrabro i da se nikome ne pravdam“, ispričala je svojevremeno.

Ivica je, prema njenim rečima, preminuo usled srčanih problema, a činjenica da je bila uz njega u poslednjim trenucima ostavila je dubok emotivni trag.

Za Avu njegov odlazak nije značio samo gubitak roditelja, već i čoveka koji je ostao uz nju onda kada joj je pomoć bila najpotrebnija.

Od studentkinje do jedne od najpoznatijih rijaliti učesnica

Pre nego što je postala prepoznatljivo televizijsko lice, Ava je svoje ambicije usmeravala ka obrazovanju.

Završila je zdravstvenu školu u Splitu, a potom upisala studije italijanskog i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zadru.

Iako je studiranje trajalo duže nego što je očekivala, često je naglašavala da joj je obrazovanje izuzetno važno i da ne želi da je javnost posmatra isključivo kroz fizički izgled.

Veliku popularnost stekla je učešćem u rijaliti programu „Veliki brat“, gde su njena neposrednost, temperament i otvorenost brzo privukli pažnju gledalaca.

Usledila su gostovanja u televizijskim emisijama, modna snimanja i brojni medijski nastupi.

Ava je postala poznata po tome što je bez mnogo zadrške govorila o svojim stavovima, ljubavnom životu i ličnim iskustvima, čak i kada je znala da će njene reči izazvati oštre reakcije.

„U Sarajevu mi ljube noge jer sam velika zvezda. LJudi sa estrade nemaju ni završen vrtić, a ja sam odlična studentkinja“, izjavila je jednom prilikom.

O privatnom životu govorila je bez ustručavanja

Tokom godina Ava je često izazivala pažnju izjavama o svojim emotivnim vezama i intimnim iskustvima.

U jednoj od ranijih ispovesti govorila je i o neobičnom mestu na kojem je imala intimni susret, što je izazvalo brojne komentare.

Dok su pojedini njene izjave smatrali previše provokativnim, drugi su u njenoj otvorenosti videli spremnost da javno govori o temama koje mnogi radije zadržavaju za sebe.

Takav odnos prema javnosti postao je deo njenog prepoznatljivog imidža.

Nakon televizijske popularnosti odlučila je i da svoje fotografije objavljuje putem platformi namenjenih sadržaju za odrasle.

O tome je govorila bez stida, ističući da smatra da svaka žena ima pravo da samostalno odlučuje o svom telu i načinu na koji će ga predstaviti.

„Ja sam Plejboj model i ne stidim se svog tela“, poručivala je.

Ipak, dok su njene fotografije i izjave izazivale interesovanje, iza kulisa se odvijala mnogo ozbiljnija životna borba.

Borba sa alkoholizmom dovela ju je do zdravstvenih problema

Jedno od najtežih poglavlja Avinog života bila je borba sa zavisnošću od alkohola, o kojoj je kasnije odlučila javno da govori.

Priznala je da je u određenom periodu pila sama kod kuće i da je njeno fizičko stanje postalo zabrinjavajuće.

Prema njenim rečima, zdravstveni problemi bili su toliko izraženi da je u jednom trenutku jedva uspevala da ustane iz kreveta.

„Hemoglobin mi je pao na 44. Nisam mogla da ustanem iz kreveta. Tada sam shvatila da moram da se promenim“, ispričala je.

Odlazak na lečenje bio je jedan od najvažnijih koraka koje je preduzela.

Upravo tada njen otac Ivica pokazao se kao osoba na koju je mogla bezuslovno da računa.

„On je osoba koja je ušla sa mnom u sanitet i odvela me na lečenje od alkoholizma. Ako tako gledamo, meni je Ivica bio sve na svetu – jedina velika podrška i oslonac. Zaista mogu da kažem da sam imala najboljeg oca na svetu“, govorila je Ava.

NJegova podrška pomogla joj je da započne proces oporavka, zbog čega je njegov kasniji odlazak doživela kao posebno bolan gubitak.

Smrt oca ostavila je prazninu koju je teško popuniti

Gubitak roditelja za Avu je predstavljao emotivni udarac koji je promenio njen pogled na život.

U brojnim javnim nastupima govorila je o tome koliko joj nedostaje očev savet, podrška i osećaj sigurnosti koji joj je pružao.

Posebno je isticala da je on bio uz nju i onda kada su je drugi osuđivali zbog životnih izbora.

Upravo zbog toga uspomena na oca ostala je jedno od najemotivnijih poglavlja njene životne priče.

Dok je javnost često komentarisala njene veze, izgled i medijske nastupe, Ava je otvoreno govorila o tome da joj je najvažniji čovek u životu bio upravo otac.

Iza brojnih ljubavnih priča krila se želja za porodicom

Ava Karabatić godinama je bila poznata i po emotivnim vezama o kojima su regionalni mediji opširno izveštavali.

Međutim, uprkos imidžu zavodnice, više puta je naglašavala da joj je želja da pronađe stabilnog partnera sa kojim će izgraditi porodicu.

„Za mene je ljubav sve. Želim jednog dana da postanem majka i da imam pored sebe nekoga ko će me voleti, a ne osuđivati“, govorila je.

NJene reči pokazivale su da, uprkos javnoj slici žene koja voli pažnju i provokaciju, priželjkuje mir, sigurnost i emotivnu stabilnost.

Ipak, ljubavni život nije joj uvek donosio sreću.

Najnovije tvrdnje o nasilju koje je, prema sopstvenim navodima, doživela od bivšeg verenika ponovo su otvorile pitanje teških iskustava kroz koja je prolazila.

Ava je tokom godina više puta govorila da ne želi da je ljudi pamte isključivo po rijaliti programima i kontroverznim izjavama.

Svoju borbu sa alkoholizmom predstavljala je kao jedno od najtežih, ali i najvažnijih iskustava koje je preživela.

„Za mene je to pobeda. Mnogi nisu verovali da ću moći, ali sam dokazala da mogu. To je sada moj najveći uspeh“, poručivala je.

Obrazovanje Ave Karabatić

- Malo ko zna šta sam zapravo sve uradila u životu. Ponela titulu misice, pobedila u dva televizijska rijaliti programa. U Zadru išla na Filozofski fakultet, zahvaljujući stipendiji Grada Splita, gde sam i diplomirala što me čini profesorkom italijanskog i latinskog jezika. Završila sam i fakultet za sportskog novinara - počela je za Espreso pa dodala:

- 2015. sam bila voditeljka i rijalitija, koji je tada bio najgledaniji, tu sam bila i uredno prijavljena. Godinu kasnije izdala knjigu "Ja, nomad" koja je zapravo bila među najprodavanijima te godine. To je moja autobiografija. Pobedila sam u borbi sa alkoholizmom i o tome otvoreno govorim jer želim da pomognem ljudima koji se bore sa porokom. Izbacila sam par pesma, a već dugi niz godina slikam pravim izložbe slika tehnikom ulje na platnu i grafike, i veoma sam cenjena zbog toga, prenosi Espreso.

(Stil)

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