"POSLE 30 GODINA U SAD-u NIJE NAUČILA ENGLESKI": Melanija se našla na meti kritika zbog govora koji je održala (VIDEO)

Snimak njenog obraćanja brzo je postao viralan na mrežama, a deo korisnika se podsmevao njenom izgovoru i načinu na koji je čitala tekst.

Melanija Tramp imala je poteškoća s izgovorom nekoliko engleskih reči tokom govora koji je u četvrtak održala u Beloj kući. Prva dama SAD (56) sastala se s ruskim i ukrajinskim izaslanstvima, te pozvala na dugotrajniji prekid vatre u Ukrajini, nakon šestodnevnog primirja u regiji Herson.

Zapela na nekoliko reči tokom govora

Tokom obraćanja medijima Melanija je čitala pripremljeni govor, ali se nekoliko puta spotaknula na pojedinim rečima. Prvo je imala poteškoća s izgovorom reči "objective", što u prevodu znači "cilj".

Melania Trump is struggling to read her prepared statement https://t.co/0CgE9umRNW — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2026

"Naš zajednički oby-objective bio je dostaviti ključnu humanitarnu pomoć stanovnicima Oleškija i uspostaviti sigurne rute za evakuaciju civila", rekla je.

Nešto kasnije zapela je i na reči "exclusive", odnosno "isključiva".

"Moja uloga ex-exclusive posrednice zabeležena je u pisanim sporazumima koje su sastavile i potpisale i Rusija i Ukrajina. Mark [Bekman] i ja započeli smo s radom putem komunikacijskih kanala koje smo ranije uspostavili kako bismo spojili decu s njihovim porodicama u Rusiji i Ukrajini", izjavila je.

Snimak izazvao komentare na društvenim mrežama

Novinar Aron Rupar podelio je snimak njenog govora na X-u uz komentar: "Melanija Tramp se muči s čitanjem pripremljene izjave."

Ubrzo su počele da se nižu reakcije, a deo korisnika ismevao je njen izgovor. "Da je bilo ko drugi u pitanju, pristalice pokreta MAGA vrištali bi: 'Zašto ne govori američki?'", napisao je jedan korisnik.

"Nakon više od 30 godina u SAD i dalje ne zna da izgovori engleske fraze niti da govori. Da je crnkinja, optužili bi je za nizak koeficijent inteligencije", komentarisao je drugi.

"Australija ima divlje životinje koje govore engleski bolje od Melanije", stoji u jednoj reakciji. Jedan korisnik se osvrnuo i na američku politiku: "Pre će Teksas postati plav nego što će Melanija naučiti engleski."

"Kažu da govori šest jezika. Ne verujem u to", napisao je drugi.

Bilo je i komentara na način na koji je održala govor. "Ona samo čita s papira. Nema tu ni trunke emocije ili autentičnosti. Mogla bi jednako tako da čita i telefonski imenik", zaključio je jedan korisnik.

Pozvala na nastavak primirja u Ukrajini

Melanijin govor bio je posvećen humanitarnoj situaciji u Ukrajini. Tokom šestodnevnog primirja stotine stanovnika Oleškija, grada pod ruskom okupacijom, uspele su da napuste područje pogođeno nestašicom hrane i bombardovanjem.

"Životi nevinih ljudi moraju biti iznad ratnih podela. Nadam se da će Oleški biti inspiracija za širi mir", poručila je prva dama.

(Kurir)

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