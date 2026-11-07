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"ŽENA MOŽE I DA TE DIGNE I DA TE SAHRANI": Sergej Ćetković iskreno o ljubavi i braku

Ćetković smatra da takmičenje i dokazivanje u braku uništava zajednicu i vodi propasti.

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Foto: Ataimages.rs/ F.S./ M.M.
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Pevač Sergej Ćetković, koji godinama važi za jednog od najvećih džentlmena na domaćoj muzičkoj sceni, otvoreno je govorio o ljubavi, braku i izboru pravog životnog partnera, sada je govorio o odnosu sa suprugom i muško-ženskim odnosima u globalu.

Sergej Ćetković je naglasio da izbor partnera ima presudnu ulogu u svačijem životu, istakavši da pogrešan izbor može u potpunosti promeniti nečiji životni put.

"Najveću sreću u životu treba da imaš da nađeš pravu ženu, odnosno pravog partnera. Žena može ili da napravi čoveka od tebe i da te digne ili da te sahrani. I sa muške strane je isto tako. Mnogo dobrih žena naiđu na budalu", rekao je Sergej.

Kada brak postane takmičenje

Odgovarajući na pitanje da li partneri u braku treba međusobno da se takmiče i dokazuju ko je u pravu, Ćetković je izneo jasan stav o tome šta uništava jednu zajednicu.

"Ako svako tera svoje i pokazuje neku svoju silu, kakav je to brak? To je ništa, to je takmičenje. To je borba, osuđeno na propast", poručio je pevač.

Sergej i njegova supruga Kristina u braku su od 1999. godine, a njihova ljubavna priča traje još od mladosti. Pevač ističe da mu je porodica najveći oslonac i da se uvek trudi da poslovne obaveze ne budu važnije od vremena koje provodi sa najmilijima.

Par ima dve usvojene ćerke, Lolu i Milu. Zbog svog odmerenog odnosa prema supruzi i porodici, Sergej u javnosti važi za primer muškarca koji zna koliko su ljubav, poštovanje i razumevanje presudni za opstanak braka.

(Blic)

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