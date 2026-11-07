AVA KARABATIĆ JE ŽIVA: Oglasila se i objasnila šta se dogodilo - "Osoba koja je to objavila je bolesna..."

Ceo region ostao je jutros u šoku nakon što su prijatelji Ave Karabatić objavili na njenim profilima na društvenim mrežama da je ona stradala u Zagrebu.

Oni su se sa suzama opraštali od nje, a sada je došlo do šok-obrta.

Prema najnovijoj objavi na Avinom Instagram profilu, ona je živa. Kako stoji u objavi, priču je izmislila osoba koja je juče napala i njenog prijatelja Maria.

- LJudi, Ava je. Pre svega da obavestim sve da sam ja dobro, sad sam se probudila. Istina je da sam završila u hitnoj, ali zato što mi je pozlilo. Nikad ne bih digla ruku na sebe. Osoba koja je objavila glasovnu da sam ja skočila sa sprata je očito bolesna. Ta ista osoba je juče napala mog prijatelja Maria, postoji i video kojeg je objavila moja administratorka, a kasnije slala njemu i mojim prijateljima glasovne poruke koju ste imali priliku čuti. LJudi su doživili šok. Najgore mi je što su moji najbolji prijatelji doživeli šok o ovoj lažnoj vesti zbog glasovne poruke osobe kod kojeg sam jedno vreme boravila. NJega ću prijaviti za širenje lažnih i uznemirujućih vesti. U šoku sam - piše u objavi.

Podsetimo, Avini najbliži prijatelji jutros su na njenom Instagramu objavili tužnu vest da je starleta preminula, kada je navodno skočila sa prvog sprata.

- Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, bacila se sa sprata... Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve izneti sudski do kraja, naravno uz Maria, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju, nevina zalutala dušo, nadamo se da si sada sa ocem - napisala je Cvita na Avinom Instagramu.

Tužnu vest potvrdio je u suzama u video-snimku i njen prijatelj Mario Tomas, s kojim je Ava postavila i nekoliko slika pre tragičnog događaja, u kome mu se zahvalila na svemu, ali je istakla da i dalje voli bivšeg partnera i da zna da je bolesna.

- Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da znate, bila je u k…., bila je s….a, bila je sve, ali ovo nije napravila sama. Ovo su napravile institucije. Bio sam sa njom možda pre 10 sati... - istakao je njen prijatelj.

SOS telefon za prevenciju samoubistva

Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva dostupna je 24 sata dnevno. Ona je deo projekta Ministarstva zdravlja i Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Na raspolaganju je tim edukovanih profesionalaca iz domena mentalnog zdravlja, koji pružanjem podrške i pomoći, savetima i intervencijom u kriznim situacijama rade na prevenciji samoubistva.

Oni kojima je neophodna pomoć mogu da pozovu na broj 0800/309-309, opcija 1.

BONUS VIDEO: