ŠTA SE AVI DESILO PRE NAVODNE SMRTI: Tvrdila da ju je bivši partner tukao oklagijom i maltretirao

Ava Karabatić nedavno je iznela jezive tvrdnje o zlostavljanju.

Posle objava u kojima su njeni prijatelji tvrdili da je Ava Karabatić preminula, starleta se oglasila putem Instagrama i objavila da je živa, o čemu više možete da pročitate OVDE. Ovom prilikom izvinjavamo se čitaocima, koje smo doveli u zabludu prenoseći objave koje su se ispostavile lažnim.

Ava Karabatić navodno je izgubila svoj život noćas iza ponoći u Zagrebu, rekli su na društvenim mrežama njeni najbliži prijatelji.

Starleta se u poslednje vreme borila s teškim psihičkim problemima, a svog partnera Lazara je više puta u medijima optuživala za teško fizičko nasilje.

Ava Karabatić nedavno je iznela jezive tvrdnje o zlostavljanju koje je preživela. Uz to, podelila je niz uznemirijućih fotografija koje svedoče o teškim telesnim povredama.

Nakon što je, kako je sama tada istakla, zbrinuta i pružena joj lekarska pomoć, starleta je odlučila da javno progovori o svemu kroz šta je prošla, prema njenim rečima, sa bivšim partnerom.

- Zvala sam hitnu jer mi je jako loše, skoro sam pala u nesvest. Izašao mi je i hematom na oku od siline udarca koje sam primila. Zadržana sam u bolnici - napisala je nedavno Ava.

Psihičko i fizičko maltretiranje

Karabatićeva je tada otkrila i detalje navodnog psihičkog i fizičkog maltretiranja.

- Nije me samo tukao oklagijom, ja sam jedno, prvenstveno mi žene, ja sam jedno krhko biće. Još uvek me boli - rekla je ona tada, pa rekla kako ju je navodno on primoravao da snima filmove za odrasle.

- Na to sam apsolutno primorana bila, jako prisiljena i to je jako žalosno, ali u meni još ima snage. I dok ne zaboravim, jer sam potresena, nema ni tri sata da sam izašla, iako kažem, apsolutno meni nije ništa falilo - govorila je Ava nedavno.

Prijatelji se opraštaju

Na društvenim mrežama prijatelji se opraštaju od nje, a i na njenom zvaničnom Instagram profilu prijatelji su rekli da se tragedija dogodila.

- Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, bacila se sa sprata... Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve izneti sudski do kraja, naravno uz Maria, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju, nevina zalutala dušo, nadamo se da si sada sa ocem - napisala je Cvita na Avinom Instagramu.

Ovu vest je u suzama u video-snimku podelio i njen prijatelj Mario Tomas, s kojim je Ava postavila i nekoliko slika pre tragičnog događaja, u kome mu se zahvalila na svemu, ali je istakla da i dalje voli bivšeg partnera i da zna da je bolesna.

- Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da znate, bila je u k…., bila je s….a, bila je sve, ali ovo nije napravila sama. Ovo su napravile institucije. Bio sam sa njom možda pre 10 sati... - istakao je njen prijatelj.

SOS telefon za prevenciju samoubistva

Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva dostupna je 24 sata dnevno. Ona je deo projekta Ministarstva zdravlja i Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Na raspolaganju je tim edukovanih profesionalaca iz domena mentalnog zdravlja, koji pružanjem podrške i pomoći, savetima i intervencijom u kriznim situacijama rade na prevenciji samoubistva.

Oni kojima je neophodna pomoć mogu da pozovu na broj 0800/309-309, opcija 1.

(Kurir)

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