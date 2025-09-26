IZA SVEGA STOJI KRIS DžENER I OBOJE SMO UZELI PO 380.000 DOLARA: Bivši dečko Kim Kardašijan najavio TUŽBU protiv nje i njene majke i tvrdi da se bave kriminalnim radnjama

Rej Džej, muzičar i preduzetnik najpoznatiji po burnoj vezi sa Kim Kardašijan, objavio je šokantnu tvrdnju da pomaže saveznim vlastima u istrazi koja bi mogla da zaseni sve nedavne skandale. Prema njegovim rečima, radi se o RICO slučaju koji je "gori od Didijevog", piše ET Online.

Navodno je pokrenuo tužbu

Ray Džej, koji se 2007. godine pojavio u 18+ videu sa svojom bivšom devojkom, rekao je u lajv prenosu da bi klan Kardašijan navodno mogao biti suočen s RICO optužnicom sličnom onoj koju je ranije ove godine dobio Paf Dedi.

Ray J claims he is helping the feds build a major RICO case against Kim Kardashian and her mother, Kris Jenner and says the case is “worse than Diddy’s”

"Biću na vestima svaki dan. Reći ću svašta. Svako ko je u dobrim odnosima sa Kim, neka joj kaže odmah, policija dolazi. Ništa ne mogu učiniti u vezi s tim, gore je nego kod Didija"; rekao je. Trenutno ne postoje nikakvi dokazi da je pokrenuo tužbu.

Poređenje sa Didijevim slučajem

Ova izjava privukla je ogromnu pažnju javnosti, pogotovo jer dolazi u vreme kada je slučaj protiv muzičkog mogula Šona Didija Kombsa, takođe optuženog po RICO zakonu, jedna od glavnih medijskih tema. Poređenje sugeriše da je reč o veoma ozbiljnim optužbama koje uključuju organizovani kriminal.

Zakon RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) obično se koristi za osobe uključene u dugotrajne i složene kriminalne aktivnosti unutar neke organizacije. Optužbe mogu uključivati pranje novca, iznude i druge teške zločine.

Objavio je poruke

Ray Džej je ranije ovog meseca na Instagramu podelio video od 44 minuta u kojem tvrdi da iza porno videa sa Kim Kardašijan stoji njena majka, Kris Džener. 41-godišnji pevač poručio je: "Zajebavaš se s pogrešnom osobom".

Objavio je i skrinšotove razgovora njega i Kim. U jednoj od poruka Rej tvrdi da je "njena mama imala kontrolu nad celim procesom sa snimkom" i da se "on samo složio s tom idejom". Rej u objavi pokazuje i navodni ugovor u kojem piše da je oboje dobilo po oko 380.000 eura.

