JAHALA PRE NEGO ŠTO JE PROHODALA, NAPUSTILA ŠKOLU SA 16, A DANAS JE JEDNA OD NAJTRAŽENIJIH GLUMICA: 11 činjenica o Anji Tejlor-Džoj

NJene ogromne oči, gotovo nezemaljski izgled i navika da bira heroine koje su potpuno neumesne u svetu oko sebe učinili su je idealnom glumicom za naučnu fantastiku, horor i čudne psihološke trilere.

Za deset godina, ona je bila veštica, šahovski genije, žrtva čoveka sa 23 ličnosti, carica Pustoši i nerođena sestra Pola Atreidesa. Istovremeno, njena sopstvena biografija ponekad deluje ne manje neobično od zapleta filmova sa njenim učešćem.

1. Naučila je engleski od Harija Potera

Anja je rođena u Majamiju, rane godine je provela u Buenos Ajresu, a zatim se sa porodicom preselila uLondon. NJen maternji jezik je bio španski, pa se osećala potpuno strano u Engleskoj i u početku je odbijala da govori engleski. Nadala se da će njeni roditelji popustiti i vratiti porodicu u Argentinu.

Plan je, predvidljivo, propao, i Anja je ionako morala da nauči jezik. Knjige o Hariju Poteru, kao i filmovi Džumandži i Škola roka, postali su neki od Anjinih glavnih udžbenika. Glumica je kasnije rekla da su joj likovi DŽ. K. Rouling praktično postali prijatelji tokom tog perioda.

Anja sada tečno govori engleski i španski, a njen engleski akcenat meša britanske, američke i irske intonacije. Glumica je priznala da se njen akcenat menja u zavisnosti od zemlje, osobe sa kojom razgovara, pa čak i raspoloženja.

2. Naučila je da jaše konja pre nego što je naučila da pravilno hoda

Anja se seća svog detinjstva u Argentini kao vremena gotovo potpune slobode. Psi i druge životinje su stalno bili oko nje, a počela je da jaše konje u tako ranom uzrastu da se kasnije šalila da je savladala jahanje konja pre nego što je mogla samouvereno da hoda.

NJena ljubav prema životinjama nastavila se čak i nakon selidbe. Ona sanja da će jednog dana živeti na farmi, imati konje, koze, patke i kokoške, i da će u grad dolaziti samo na snimanje. Za jednu od najtraženijih holivudskih glumica, ovo zvuči kao prilično konkretan plan za bekstvo.

3. Maltretirali su je u školi zbog njenog izgleda i akcenta

Nakon što su se preselili u London, školski drugovi su brzo primetili da nova devojka izgleda i govori drugačije. Anju su zadirkivali zbog široko postavljenih očiju, zaključavali je u ormariće, zabranjivali joj nastavu, pa čak su je i označili na fotografiji ribe na društvenim mrežama.

Kod kuće je bila glasno i emotivno dete, ali škola ju je postepeno naučila da se krije. Anja je počela da se smeje sebi unapred kako bi sprečila druge da je prvi udare. Sa šesnaest godina je napustila školu i ubedila roditelje da joj daju šansu da se bavi glumom. Anja je kasnije objasnila da je filmski set postao mesto gde su se sve njene ekscentričnosti konačno pokazale korisnim. Lice koje joj je stvaralo toliko problema u školi, postalo je jedno od najprepoznatljivijih holivudskih glumačkih oruđa.

4. Odbila je Diznijev projekat za niskobudžetni horor film

Istog dana, Anji su ponuđene dve uloge. Prva je bila za Diznijev televizijski projekat i obezbedila bi joj siguran početak karijere, dok bi je druga odvela u kanadsku šumu da snima mračni horor film koji je režirao gotovo nepoznati reditelj, Robert Egers. Anja je izabrala „Vešticu“.

Sa osamnaest godina se preselila u udaljeno područje severnog Ontarija, gde praktično nije imala prijem, pomagala je filmskoj ekipi da vuku opremu kroz blato i pokušavala je da se nosi sa kozom Čarlijem. Životinja je igrala Crnog Filipa i redovno je napadala ljude, tako da je bila podjednako zastrašujuća van ekrana kao i na filmu.

Nakon premijere, ona je smatrala da je užasno odigrala i da je razočarala celu glumačku ekipu. Reakcija publike je bila suprotna, „Veštica“ je postala jedan od najznačajnijih horor filmova decenije, a neobična mlada žena iz malog filma je gotovo odmah dobila ponude od velikih reditelja.

5. Balet joj je pomogao da ubedljivo igra šah

Anja je ozbiljno trenirala balet kao dete i još uvek mnoge uloge doživljava kroz pokret. Za svaki lik razvija poseban hod, držanje i položaj ruku. Čak su i krici njenih likova, prema rečima glumice, potpuno različiti.

Ovo iskustvo joj je neočekivano dobro došlo u „Daminom gambitu“. Sama Anja nije bila jaka šahistkinja, ali je pokrete figura tretirala kao koreografiju prstiju. Pamtila je dugačke kombinacije poput plesnih rutina i izvodila partije u jednom pokušaju, bez gledanja dijagrama između poteza.

Nakon emitovanja serije, šahisti su hvalili preciznost scena, a gledaoci su zaključili da Anja zaista igra šah godinama.

U stvarnosti, samouvereni pokreti Bet Harmon bili su zasnovani na mišićnoj memoriji bivše balerine.

6. Nakon Daminog gambita, čak su je prepoznali po hodu

Bet Harmon ima više osobina ličnosti od glumice nego bilo koji njen prethodni lik. Anja je lik prožela svojim manirima, poznatim gestovima i merom svog emocionalnog iskustva. Rastanak od uloge joj je bio toliko težak da se nakon završetka snimanja osećala kao da je izgubila voljenu osobu.

Desetine miliona domaćinstava gledalo je seriju, a poznata anonimnost je nestala za samo nekoliko nedelja. U NJujorku su ljudi prepoznavali Tejlor-Džoj čak i sa maskom, tamnim naočarima i odećom sa dubokim dekolteom. NJeno lice je bilo jedva vidljivo, ali su gledaoci pamtili Betin prepoznatljiv hod. Anja je pronašla prilično jednostavan način da bude manje svesna tuđih pogleda. Često ide napolju bez kontaktnih sočiva, tako da gomila oko nje postaje mutna pozadina i vrši manji pritisak na nju.

7. Dugo nije imala vozačku dozvolu, ali je znala kako da okrene kamion pri velikoj brzini

Pre Furioze, ona jedva da je vozila automobil i još uvek nije dobila vozačku dozvolu. NJen prvi ozbiljniji vozački izazov bio je takozvani J-okret, automobil se vozi unazad velikom brzinom, pravi oštar okret od 180 stepeni, a zatim nastavlja napred.

Međutim, glumica nije žurila da savlada redovno parkiranje. Našalila se da, iako ne može bezbedno da vozi autoputem, može efikasno da okrene težak automobil, a da ne udari obližnje snimatelje.

Tokom snimanja, Džordž Miler je nekoliko puta pomešao Anju sa kaskaderkom. U jednoj sceni, Furiosa je iskočila sa haube vojnog kamiona kroz razbijeno vetrobransko staklo. Reditelj je bio uveren da kaskaderski dubler izvodi scenu sve dok ga koordinator nije obavestio da se sama Anja upravo sudarila sa vozilom.

9. Ona redovno prerađuje svoje heroine

Anja je među rediteljima stekla reputaciju glumice koja žestoko brani svoje likove. Dok je snimala film „Veštica“, zamoljena je da plače u sceni u kojoj je Tomasin okrivljena za sve porodične nesreće. Ona je osetila da je devojčica umorna od izmišljanja izgovora i insistirala je na izlivu besa.

Slična rasprava se pojavila u filmu „Jelovnik“. Prema scenariju, Margo je trebalo da prolije usamljenu suzu kada sazna da ju je njen pratilac namerno doveo na ostrvo da umre. Anja je objasnila reditelju da bi u takvoj situaciji heroina pokušala da se popne preko stola i zadavi izdajnika svojim rukama.

Za „Varjag“ je takođe smislila jedan od najbrutalnijih detalja. NJen lik, Olga, umazala je dlan krvlju i izbola čoveka koji je hteo da iskoristi njenu bespomoćnost. Robert Egers se složio da je ovaj postupak odmah otkrio Olgin karakter bolje od bilo kog dužeg dijaloga.

9. Furiosa ju je naučila da bude ljuta na sebe

Snimanje u australijskoj pustinji trajalo je nekoliko meseci i pokazalo se izazovnijim nego što je Anja očekivala. Radni dani su ponekad počinjali oko tri ujutru, šminkanje je trajalo i do pet sati, a glumica je većinu vremena provodila sama. Furioza je imala malo replika, pa ju je Miler zamolio da joj lice drži poput zamrznute maske i da sve prenese očima.

Nakon što je odgledala ranu verziju filma, ona je briznula u plač u prvih nekoliko minuta i dugo je bila bez reči. Shvatila je koliko se napetosti nakupilo tokom procesa snimanja i koliko je duboko uloga pogodila nju. Furioza je takođe promenila svoj pristup sukobima. Ranije bi se glumica lako naljutila kada bi nekome učinili nepravdu, ali je često ćutke prihvatala svoje probleme. Nakon filma, naučila je da se brani sa istom odlučnošću kojom je branila svoje likove.

10. Ona drži jezik Krisa Hemsvorta kod kuće

Anja voli da sa svojih snimanja nosi kući stvari koje normalna osoba verovatno nikada ne bi stavila na policu u svojoj dnevnoj sobi.

Nasledila je oklop iz „Veštice“ sa vranama u izrezbarenim grudima, koji je potom pretvorila u čudan umetnički predmet koristeći šarene boje. Kuću su takođe naseljavale jezive lutke iz „Mračnog kristala, Doba otpora“.

Kolekcija je proširena veštačkim jezikom Dementusa iz filma „Furioza“. Anja je osmislila scenu u kojoj njen lik iseca jezik liku Krisa Hemsvorta i nagovorila Milera da je snimi, ali nije ušla u finalnu verziju. Glumica je dobila lažni organ na poklon i sada ga čuva u maloj plastičnoj kutiji.

Tejlor-Džojin dom je uređen u odgovarajućem stilu: staro drvo, gotski detalji i rekviziti iz horor filmova. Glumica želi da gosti, kada uđu na vrata, odmah se zapitaju ko bi uopšte mogao da živi na takvom mestu.

11. Godine 2026, počela je da nadgleda projekte iza kamere

Do tridesete godine, Anja je bila preplavljena ograničenjima glume. U krimi seriji „Lucky“ na Apple TV-u, igrala je prevaranticu u bekstvu nakon neuspele pljačke, prvi put kao izvršni producent.

To joj je omogućilo da utiče na kasting, vizuelni stil i razvoj glavnog lika.

Istovremeno, Anja se vratila ulozi Alije Atreides u trećem filmu Dina. U drugom filmu, njeno pojavljivanje je bilo toliko tajno da se snimanje odvijalo u Namibiji sa ograničenom ekipom, a svima koji su učestvovali bilo je zabranjeno da pričaju o sceni.

U nastavku, Alija je dobila mnogo više vremena na ekranu, a Timoti Šalame je nazvao Tejlor-Džojinu glumu i zastrašujućom i zapanjujućom.

Anja pristupa velikim franšizama sa istom strašću koju je nekada donela u kanadsku šumu da snima film „Veštica“.

Privlače je izazovi koji je prvo teraju da se zapita, „Kako ću uopšte ovo da uradim?“ Sudeći po njenoj filmografiji, upravo nakon ovog pitanja nastaju njene najbolje uloge.

Tejlor-Džoj još uvek ne pokušava da izgleda kao opuštena holivudska zvezda, i to je izdvaja od mnogih njenih kolega.

(Stil)

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