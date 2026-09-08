PREDVODILA SRBIJU DO BRONZE: Maja Ognjenović otkriva kako održava top formu u 5. deceniji života

Naše odbojkašice osvojile su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, još jednom potvrdivši svoje mesto u samom vrhu evropske odbojke.

Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović predvodila je naše odbojkašice na Evropskom prvenstvu na kom su osvojile bronzanu medalju.

Ona je nedavno govorila o svom privatnom životu i emotivnim trenucima koji su je obeležili, a osvrnula se i na svoju dugogodišnju karijeru, kao i na navike koje joj pomažu da u 42. godini bude u vrhunskoj formi.

Prošle godine sprotistkinja se razvela od svog supruga, Danila Ikodinovića, sa kojim je provela devet godina.

Kako održava formu

Kako je i dalje u zavidnoj formi, Maja je sada progovorila o tome.

- Mislim da je na jednoj strani neprekidan rad na sebi, a na drugoj moja želja da budem u samom vrhu i top-formi. U ovim mojim godinama to nije nimalo lako. Daleko od toga da želim da sama sebe hvalim, ali istina je da nema mnogo sportistkinja moje generacije koje mogu da se pohvale formom u kojoj ja igram. Mislim da je presudan osećaj koji dolazi iznutra i zadovoljstvo koje mi pričinjava igranje odbojke.

Ipak, ovaj tempo života i treniranja zahteva i mnoga odricanja. Maja je svesna da je disciplina umara, ali to joj je donelo i trijumf.

- Vrlo često, ali to je u mom slučaju jedini recept. Disciplina mi je pomogla da budem tu gde sam.

Preseljenje u Italiju

Odbojkašica trenutno živi u Firenci, u Italiji, a priznaje da joj je tamo mnogo lakše nego u Istanbulu.

- Još malo pa će biti moja četvrta godina u toj zemlji. Mnogo je stvari koje mi se dopadaju, ali kad živite u nekoj sredini, primećujete i ono što vam se manje sviđa. Uvek sam nastojala da pamtim samo lepe stvari. Italijani imaju ležeran životni stil, čini mi se bez mnogo briga i tenzija, lepo su obučeni, kvalitetno jedu… Imam utisak da je kod njih hedonizam jako izražen, što mi, naravno, odgovara.

- Moj posao na momente može da bude stresan, ali ako ga poredimo s bilo kojim drugim, veoma je lep, što ne znači lak. Valjda je, na kraju karijere, bio pravi trenutak da dođem u Italiju i živim malo lagodnijim životom nego, recimo, u Istanbulu. Mada sam taj grad obožavala, bilo je haotično i dosta tenzije u svakom smislu.

Maja ne krije emotivnu stranu i veruje da su je i lepi i teški trenuci oblikovali u jaku osobu.

- Emotivan sam tip, pa i lepo i ružno ostavlja traga, ali bilo bi glupo da me sve te situacije, što privatne, što poslovne, nisu ojačale - rekla je ona za magazin Hello.

(Kurir)

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