JEDAN OD NAJSLAVNIJIH BRITANSKIH PEVAČA BOLUJE OD RAKA: Za dijagnozu saznao slučajno, a sada odlučio da otkrije sve

Decenijama je važio za simbol vedrine, letnjih melodija i bezbrižnog duha britanske pop scene. Ipak, daleko od reflektora i publike, poslednjih godinu dana odvijala se lična borba o kojoj javnost nije znala gotovo ništa.

Diskretna dijagnoza muzičke legende

Ser Klif Ričard, jedan od najpoznatijih britanskih pevača svih vremena, danas u 85. godini, otkrio je da se tokom prethodne godine lečio od raka prostate. Vest je podelio tek sada, nakon što je lečenje završeno, bez prethodnih javnih istupanja ili najava.

Kako je objasnio u razgovoru za britansku televiziju, bolest je otkrivena sasvim slučajno – tokom rutinskog lekarskog pregleda koji je morao da obavi zbog osiguranja pred planiranu turneju u Australiji i na Novom Zelandu.

"Da nisam išao na taj pregled, verovatno ne bih ni znao šta se dešava", rekao je pevač, ističući koliko je pravovremena kontrola bila presudna.

Karijera koja je obeležila epohu

Ser Klif Ričard je ime koje je decenijama sinonim za britansku pop muziku. Karijeru je započeo krajem pedesetih godina prošlog veka, a pesme poput The Young Ones, Summer Holiday i We Don’t Talk Anymore učinile su ga jednim od najprepoznatljivijih izvođača svoje generacije i trajnim stubom pop kulture.

"Za sada je nestalo, ali niko ne može da garantuje budućnost"

Govoreći o trenutnom zdravstvenom stanju, Ričard je bio smiren, ali realan.

"U ovom trenutku, rak je nestao. Ali niko ne može da kaže da li će se vratiti. Zato stalno ponavljam – ljudi moraju da se testiraju, moraju da se pregledaju", poručio je i dodao da se kod njega bolest nije proširila i da nije bilo metastaza, što je još jedan dokaz koliko rano otkrivanje može da napravi razliku.

Zašto je rak prostate posebno opasan

Rak prostate u početnoj fazi često ne izaziva jasne simptome, zbog čega mnogi muškarci odlažu preglede. Kada se znaci ipak pojave, mogu uključivati učestalo mokrenje, naročito noću, slab ili isprekidan mlaz urina, osećaj nepotpunog pražnjenja bešike, kao i bol ili peckanje pri mokrenju. U uznapredovalim fazama javljaju se bolovi u donjem delu leđa, kukovima ili karlici, kao i krv u urinu ili spermi. Upravo zbog toga lekari stalno naglašavaju važnost preventivnih pregleda.

Apel vlastima: vreme je za sistemsko rešenje

Iskustvo s bolešću Ričard je iskoristio da uputi jasan poziv britanskim institucijama – da se uvede nacionalni skrining program za rak prostate, sličan onima koji već postoje za rak dojke, grlića materice i debelog creva.

"Apsolutno je suludo da takav program ne postoji. Govorimo o bolesti koja odnosi ogroman broj muških života, a mi i dalje nemamo sistemsko rešenje", rekao je.

NJegov stav podudara se s dugogodišnjim upozorenjima zdravstvenih organizacija da je rak prostate najčešći oblik raka kod muškaraca i jedan od vodećih uzroka smrtnosti.

Razgovor koji je dodatno odjeknuo

O svemu je govorio u intervjuu sa iskusnim novinarom Dermotom Marnaganom, koji se i sam suočava s uznapredovalim rakom prostate. NJihov razgovor dodatno je skrenuo pažnju javnosti na bolest o kojoj se, uprkos njenoj rasprostranjenosti, i dalje nedovoljno govori.

Podrška sa najvišeg nivoa

U isto vreme, kralj Čarls je u javnom obraćanju pozvao građane da se redovno odazivaju preventivnim pregledima, naglašavajući da "rana dijagnoza jednostavno spašava živote". NJegove reči imale su snažan efekat – zdravstvene službe zabeležile su nagli porast interesovanja za testiranja. Ser Klif Ričard poručio je da bi rado bio deo šire kampanje za podizanje svesti.

"Ako kralj stane iza toga, ja sam tu. Mislim da bi se mnogi odazvali", rekao je.

Poruka koja prevazilazi muziku

Zdravstvene organizacije upozoravaju da se svake godine izgube hiljade života zbog kasnog otkrivanja raka prostate. Iako se razmatra uvođenje ciljanog skrininga za muškarce sa povećanim genetskim rizikom, stručnjaci smatraju da to nije dovoljno.

"Rak prostate je poslednji veliki karcinom bez masovnog skrining programa. To mora da se promeni", poručuju iz britanskih udruženja.

Kada o bolesti govori čovek koji je decenijama simbol snage, optimizma i vitalnosti, poruka dobija dodatnu težinu. Ser Klif Ričard nije istupio kako bi izazvao sažaljenje, već da bi ohrabrio druge da učine ono što je njemu spasilo život – da se pregledaju na vreme.

