JEDNA OD NAJLEPŠIH ŽENA NA SVETU OTKRIVA TAJNU DOBROG ZDRAVLJA: "Jedno bih svima preporučila"

Brazilska manekenka Žizel Bundšen je poznata zagovornica zdravlja i često deli vežbe i recepte sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

U nedavnoj objavi na društvenim mrežama, Žizel koja je početkom ove godine postala mama po treći put, i to u 45. godini, podelila je snimak aktivnosti koje je održavaju srećnom, zdravom i opuštenom.

- Ako postoji jedna stvar koju bih svima preporučila, to je ovo: pokrenite svoje telo - počela je ona.

Snimak je prikazuje kako vežba jogu, vozi bicikl, pleše sa prijateljicom i još mnogo toga, a sve to pokazuje različite načine na koje održava svoje telo aktivnim.

- Vaše telo je vaš dom — i stvoreno je da se kreće. Pokret je lek. Svaki put kada se krećete, pomerate više od samo udova. Pomerate stagnirajuću energiju. Oslobađate uskladištene emocije. Da li ste ikada primetili kako se vaše telo oseća kada ste anksiozni ili preopterećeni? Zategnuta ramena... plitak dah... napetost u grudima? Pokret sve to omekšava. Poziva na tok tamo gde je postojao otpor. Vraća kiseonik, jasnoću i prisustvo u vaše biće. Bilo da je u pitanju vežbanje u teretani, šetnja prirodom, ples u vašoj kuhinji ili pilates na prostirci, sve se računa. Samo se krećite. Danas, izaberite kretanje ne kao obavezu, već kao poklon koji sebi dajete - napisala je motivišuće Žizel.

Tokom protekle godine, povukla se sa društvenih mreža kako bi se fokusirala na odgajanje sina, koga je dobila ranije ove godine sa svojim partnerom Joakimom Valenteom.

