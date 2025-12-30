Oglas
"KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA 95% LJUDI ME JE ZABORAVILO": Aleksandra Prijović o razočaranjima

Aleksandri Priović se nakon niza održanih koncerata i velikog uspeha koji je postigla, ostvarila želja da po drugi put postane mama

Foto: ATA images/ A.A.
Aleksandra Prijović se, nakon godinu dana pauze, vratila na muzičku scenu na velika vrata, a prvi povratnički koncert održala je u Baru. 

Uoči samog nastupa razgovarala je sa novinarima i tom prilikom podelila neke zanimljive detalje iz privatnog života o kojima do sada nije govorila.

Aleksandra je priznala i kako se oseća pred početak nastupa.

- Imam tremu više nego što sam očekivala, ceo dan mi nije dobro, osećam se kao da prvi put imam koncert. Toliko je vremena prošlo i posle svega onog lepog baš sam se posvetila i kući i deci i retko gde sam odlazila, ušla sam u neku rutinu, sada kada pomislim da se sve vraća baš mi je frka, ali sam sigurna da će sve proći kao u Beogradu pred prvi koncert kada sam htela da padnem u nesvest, a posle je sve bilo odlično - rekla je Prija koja priznaje da se razočarala u ljude oko sebe.

- Kada sam saznala da sam trudna 95% njih me je zaboravilo, jako sam bila tužna. Dok je svega bilo svi su bili tu, a onda mi je baš bilo teško - kaže folk zvezda pa dodaje:

- Pričala sam i sa nekim svojim starijim kolegama i rekli su mi da je sve to tako bilo i kod njih, kažu da se to sve dešava, da je to život, ali posle svega onako lepog kada sam trebala da budem najsrećnija u životu ja to nisam bila. 

(Kurir)

