KAKO DA NANESEMO AJLAJNER, A DA IZGLEDAMO MLAĐE: Šminker kaže da je reč u jednostavnoj tehnici

Mnoge žene ne mogu da zamisle šminku bez ajlajnera.

Kako starimo, naša rutina nege i šminkanja trebalo bi da se prilagodi promenama na koži i novim stilskim potrebama. Jedan detalj koji često izaziva nedoumice jeste ajlajner.

Kako postići mladalački i definisan izgled, a da pritom ne „zagušimo” svoje nežne crte lica koje se s godinama menjaju?

Najbolji ajlajneri za žene starije od 50 godina

Prema rečima Džejson Roberts, edukatora brenda Clarins, na zreloj koži najbolje deluju formule lakše teksture.

- Tanak ajlajner, nanet uz samu liniju trepavica, odličan je izbor za zrelu kožu jer pruža definiciju, a da pritom oko ne čini vizuelno manjim - objašnjava.

- Takođe, preporučujem upotrebu senki za oči u kombinaciji sa tankom, koso sečenom četkicom – tako možete iscrtati liniju koristeći mat, zemljane tonove.

Ajlajneri u olovci

Ajlajneri u olovci su jednostavni za upotrebu i predstavljaju odličan izbor za zrelije žene, jer „praštaju” male greške pri nanošenju.

Ajlajneri u obliku flomastera

Ajlajneri u obliku flomastera objedinjuju jednostavnost olovke i preciznost tečnog ajlajnera, zbog čega su odličan izbor i za zrelu kožu. Rezultat je besprekoran i jasno definisan izgled koji „otvara” pogled, čineći oči mlađim.

Kada je reč o korišćenju ajlajnera kod starijih žena, ključ je u umerenosti. Počnite tako što ćete iscrtati tanku liniju duž korena gornjih trepavica, a zatim je postepeno zadebljavajte po želji. Ova tehnika stvara prefinjen i mladalački izgled, a istovremeno vam omogućava da eksperimentišete sa različitim stilovima.

