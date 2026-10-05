KAKO SE PRAVILNO MERI PRITISAK? Zbog nepravilnog položaja ruke možete da dobijete pogrešne rezultate

Britanski lekar upozorio je da je položaj ruke pacijenta prilikom merenja krvnog pritiska izuzetno važan, jer u suprotnom može doći do pogrešnog očitavanja, pa čak i pogrešne dijagnoze.

Smernice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije (NHS) savetuju da pacijenti tokom merenja pritiska sede uspravno, sa rukom oslonjenom na sto.

Stručnjaci upozoravaju da se ta preporuka u zauzetim ordinacijama ne poštuje uvek, što povećava rizik od pogrešnih dijagnoza.

Din Egzit, lekar opšte prakse u okviru NHS-a, rekao je za "Dejli mejl" da je precizno merenje krvnog pritiska ključno za prepoznavanje i lečenje ljudi koji su izloženi riziku od posledica visokog krvnog pritiska.

- Prekomerno lečenje i neželjena dejstva izazvana lekovima mogu naneti stvarnu štetu, posebno ranjivim pacijentima - rekao je Egzit.

Upozorenje je usledilo nakon američkog istraživanja "Džons Hopkins medisin" objavljenog u stručnom časopisu "JAMA Internal Medicine", koje je pokazalo da položaj ruke može značajno uticati na rezultate merenja.

Ako ruka visi bez oslonca uz telo, sistolni pritisak, odnosno gornji broj u merenju, bio je viši za gotovo 7 mmHg. Kada je ruka bila položena u krilu, rezultat je bio viši za gotovo 4 mmHg.

Stručnjaci objašnjavaju da ruka treba da bude položena na sto ili drugu radnu površinu, u nivou srca. Kada visi, mišići mogu da se zategnu i privremeno podignu krvni pritisak, dok položaj ruke u krilu povećava udaljenost između ruke i srca, što takođe može uticati na viši rezultat merenja.

U istraživanju sprovedenom 2024. godine, istraživači su merili krvni pritisak kod 133 odrasle osobe starosti od 18 do 80 godina. Učesnici su pre merenja hodali dva minuta, zatim sedeli pet minuta, a merenja su obavljana u razmacima od 30 sekundi.

Rezultati su pokazali da bi neki pacijenti mogli da pređu prag za dijagnozu hipertenzije samo zbog nepravilnog položaja ruke.

NHS navodi da se normalnim krvnim pritiskom smatra vrednost između 90/60 mmHg i 120/80 mmHg, dok se visokim krvnim pritiskom smatra vrednost iznad 135/85 mmHg pri kućnom merenju, odnosno 140/90 mmHg ili više kada pritisak meri zdravstveni radnik.

(Klix)

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