KAKO UREDITI KUPATILO PREMA FENG ŠUI PRINCIPIMA: Zašto je važno da ima veliko ogledalo i da vrata uvek budu zatvorena

Kako izgleda savršeno feng šui kupatilo?

Kupatilo je jedna od najvažnijih prostorija u domu – omogućava vam da se odmorite, opustite i provedete neko vreme sami. Kako ga možete dizajnirati prema principima feng šuija? Nekoliko pitanja je ključno.

A kako da uredite kupatilo prema principima feng šuija?

Osnovna feng šui pravila za kupatilo

Kupatilo je jedna od onih prostorija koja može predstavljati mnogo izazova za feng šui konsultanta čak i u fazi projektovanja.

Sam toalet je problematičan, poznat kao "rupa u podu“, kroz koju izlazi či energija. Stoga, ako se nalazi odmah pored ulaznih vrata, nalazimo se u značajnom nepovoljnom položaju – značajan deo ulazne energije se ispira. Rešenje je zatvoriti vrata kupatila i spustiti poklopac toaleta.

Idealno kupatilo prema feng šuiju nalazi se što dalje od ulaznih vrata, čak i na kraju stana.

Ako su toalet i kupatilo u jednoj prostoriji, uverite se da toalet nije prvo što vidite. Uvek ga možete pokriti nečim - na primer, velikom saksijom za cveće ili paravanom.

Postavljanje kupatila pored spavaće sobe takođe nije najbolje rešenje. Iz njega mogu dopirati buka, uznemiravajući ljude koji spavaju. Jedno rešenje je postaviti krevet što dalje od zida koji deli sobe ili, na primer, na njega postaviti garderober.

Međutim, nepovoljna lokacija kupatila ne znači da smo u nepovoljnom položaju. Samo nekoliko promena u ovoj prostoriji može doneti harmoniju i mir. Kako to možete učiniti?

Dostižno feng šui savršenstvo

Da bi kupatilo bilo oaza mira, omogućavajući nam da se opustimo i isključimo od briga, a istovremeno ispunjavajući sve principe feng šuija, ono prvo treba da bude uređeno na prijatan i gostoljubiv način, u skladu sa vašim ukusom.

Idealno je ako je svetlo i puno života.

Ključno je da vodovod bude u dobrom radnom stanju. Prema feng šuiju, slavina koja curi ili vodokotlić koji curi “brišu kućni budžet“.

Funkcionalini sistem ventilacije je takođe ključan – kupatilo mora da diše, a ako nema prozore, funkcionalan sistem ventilacije pomaže u tome.

Kupatilo bi trebalo da ima mesta za zaista veliko ogledalo. Viseći ormarići sa ogledalom podeljenim na pola, što prekida odraz, jesu greška.

Takođe je vredno okačiti sliku ili fotografiju sa motivom prirode u ovoj prostoriji, što će ojačati energiju či.

