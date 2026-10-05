KIM KARDAŠIJAN IMA ČETVORO DECE, A O NJIMA BRINE CEO TIM: Otkrila koliko dadilja je angažovano (FOTO)

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan ima četvoro dece sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom, a broj dadilja koje brinu o njima je svakako veći

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom ima četvoro dece.

Najstarija je ćerka Nort (13), pa potom slede Sejnt (10), Čikago (8) i Psalm (7).

Par se razveo 2022. godine, a od tada je Kim Kardašijan primarni staratelj svojoj deci.

Da bi uspela da podmiri sve obaveze porodice kao samohrana majka, Kim Kardašijan ima pomoć pet dadilja koje se smenjuju.

Kako je za The Times objasnila, "jedna dadilja je uvek na dužnosti", dok se "ostale četiri izmenjuju u smenama".

Iako ima organizovanu pomoć, Kim Kardašijan je aktivno uključena u svakodnevni život svoje dece. Svaki dan ih lično vozi i odvozi iz škole, a svako veče zajedno večeraju.

- Mislim da sam umereno stroga majka. Vrlo sam strpljiva i pružam im mnoog ljubavi. Deca i dalje mogu da spavaju u mom krevetu kad god to požele, a svako veče im čitam pre spavanja- rekla je.

U intervjuu za The Times, Kim Karadašijan se osvrnula na izloženost dece javnosti, posebno najstarije ćerke Nort, koja je popularna na TikToku i sve više se bavi muzikom.

Ona je priznala da je brine učestvovanje dece u porodičnom rijati šouu "The Kardashians".

- Svako dete učestvjuje onoliko koliko mu je prijatno. Mlađa deca se pojave dok snimam, ali zapravo nemaju veće uloge u seriji. Nort to voli malo više od ostalih, pa moram da je kočim- objasnila je.

Dodala je da Nort najviše zanimaju projekti u kojima je javno eksponirana, zbog čega roditelji pokušavaju pažljivo da biraju prilike koje prihvaa umjesto da pristanu na sve što joj se ponudi.

Kada je reč o muzici, Kim Kardašijan kaže da o tome bolje komunicira s Kanjeom Vestom. Paze da budu usaglašeni te da Nort učestvuje samo u projektima koje su oboje odobrili.

(Glossy)

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