KO SU DECA MARGARET TAČER: Uvek je stavljala karijeru ispred njih, a oni su radili sve da je osramote

Margaret Tačer je svesno izabrala karijeru u odnosu na decu.

„Gvozdena ledi“ Margaret Tačer jedna je od najistaknutijih, ali i najkontroverznijih političara ne samo u britanskoj već i u svetskoj istoriji. Margaret je ceo život provela srećno udata za svog supruga, bivšeg vojnog oficira i biznismena Denisa Tačera. On joj je bio poverljiv prijatelj, pristalica i lojalni pomoćnik.

Godine 1953, par je dobio decu: rođeni su blizanci, Mark i Kerol. Kako je njihovo rođenje uticalo na Margaret? Na kraju krajeva, morala je da napravi težak izbor između političke karijere i porodice…

Teško majčinstvo „gvozdene ledi“

Dok je Margaret bila trudna, njena politička karijera je brzo krenula uzlaznom putanjom. U to vreme se kandidovala za parlament, ali je odustala od trke zbog svoje dece. Međutim, samo privremeno - na samo šest meseci.

Pošto je postala majka, Margaret je odlučila da se fokusira na sklapanje porodičnog gnezda. „Domaćinstvu je potrebna značajna reorganizacija“, tvrdila je, što je značilo pronalaženje pouzdane dadilje i renoviranje kuće. Ali čak ni u ovom ključnom trenutku, buduća „gvozdena ledi“ nije mogla potpuno da napusti svoj posao.

Dok je vodila domaćinstvo, obavljala je advokatsku praksu, nadajući se da će shvatiti sve pravne zamršenosti visoke politike. A kada su pronađene pouzdane dadilje, posvetila se poslu. U suštini, izabrala je karijeru.

Da li je Margaret mogla drugačije da postupi? Očigledno nije. Konzervativna po prirodi, „Čelična ledi“ je sa velikim poštovanjem govorila o majčinstvu i domaćinstvu, ali je dodala:

„Znala sam da i ja želim da imam karijeru.“

Tako su njena deca odrastala bez odgovarajuće majčinske brige i ljubavi. Istina, Margaret je pokušavala da im posveti vikende, obasipala ih poklonima i davala im potpunu slobodu izbora. Ali to nije bilo dovoljno: Mark i Kerol su u suštini odrasli bez svoje majke, koja je, kao druga po komandi posle kraljice, radila sa potpunom posvećenošću svom voljenom poslu.

Skandalozni sin

Mark je bio omiljen kod roditelja, možda zato što je bio inferiorniji od Kerol po energiji i preduzimljivosti. Margaret mu je poklanjala više pažnje, uverena da Kerol, sa svojom asertivnom ličnošću, neće biti uzaludna.

Upisala je dečaka u elitnu privatnu školu u Harou. Međutim, učenje u ovoj prestižnoj instituciji nije Marku donelo nikakvu korist. Bežao je sa časova, zanemarivao domaće zadatke i iskoristio majčinu slavu. Nije iznenađujuće da sa takvim stavom prema učenju, Mark nije mogao da se odluči za karijeru. Okušao se u računovodstvu, biznisu i auto-trkama, ali nije postigao uspeh.

Kako se odvijao lični život naslednika „gvozdene ledi“? Nažalost, Mark se ispostavio kao potpuna suprotnost svojoj ozbiljnoj, razumnoj majci. Prvo se oženio Dajanom Bergdorf (1987. godine), naslednicom preduzeća za preprodaju polovnih automobila. Nastanili su se u Africi, gde je on započeo sopstveni posao.

U početku je izgledalo da mu se život poboljšava. Imao je dvoje dece, dobro je zarađivao, pa čak i postao milioner. Ali 2004. godine izbio je skandal koji je bukvalno osramotio „gvozdenu ledi“ širom skoro celog sveta.

Upleo se u političke mahinacije u Ekvatorijalnoj Africi. Ispostavilo se da je pokušao da pomogne lokalnoj opozicionoj figuri, zbog čega su ga vlasti optužile za pokušaj organizovanja državnog udara. Dobio je uslovnu kaznu od četiri godine i novčanu kaznu od 265.000 funti.

Da li je ovaj incident doveo Marka do pameti? Ne, Margaretin miljenik se nikada nije popravio. Godine 2005. razveo se od Dajane, sa kojom je bio u braku 18 godina, a 2008. oženio se Džejn Rasel, ćerkom londonskog investitora, a da nije čak ni pozvao roditelje ili sestru Kerol na venčanje. Mark trenutno ima 73 godine.

Neverna ćerka

Kerol je više puta priznala da joj je kao detetu nedostajala roditeljska pažnja i ljubav. Čak se pomalo plašila svoje poznate majke. Međutim, zahvaljujući svojoj upornoj i odlučnoj prirodi, ostala je neustrašiva i težila je da napreduje u karijeri.

Mlada žena je diplomirala na fakultetu u Londonu i radila kao novinarka u Australiji, fokusirajući se na političko izveštavanje. Ali uprkos svom zauzetom rasporedu, Kerol je sebe smatrala nesrećnom – i to ne samo zbog nedostatka majčinske ljubavi. Šta joj je nedostajalo u životu?

„Ja sam stara devojka bez stalnog mesta boravka“, požalila se.

Međutim, to je nije sprečilo da ima uspešnu televizijsku karijeru. Učestvovala je u jednom australijskom rijaliti programu, gde je osvojila titulu „Kraljice džungle“ i veliku nagradu od 40.000 funti. Ali 2009. godine, Kerolina karijera je krenula nizbrdo. Ćerka „Čelične ledi“ nenamerno je ismevala afroameričku teniserku, čime je okončala svoju karijeru.

Međutim, ona je već bila narušila svoj ugled objavljivanjem skandalozne knjige u kojoj je detaljno opisivala mentalnu bolest svoje poznate majke. Javnost je hladno primila Kerolin rad. Margaret Tačer je, u međuvremenu, bila šokirana ponašanjem svoje ćerke (uvredila je ne samo nju već i Marka, objavivši članak u kojem ga je okrivila za patnju svoje majke).

Zašto Kerol nikada nije pronašla zajednički jezik sa svojom majkom? Nažalost, nije mogla da zaboravi majčin nedostatak pažnje kao deteta.

„Odsutna majka koja je postala previše zaštitnički nastrojena baka nije način da se postigne ravnoteža“, rekla je (inače, ni ona ne komunicira sa Markom).

Godine 2023, objavljeno je da se Kerol, u 70. godini, udala za švajcarskog instruktora skijanja Marka Grasa. Poznavali su se od 1992. godine i živeli su zajedno u građanskoj vezi. Zašto se nisu odmah venčali? Kerol se plašila da će je njen verenik, koji je bio 16 godina mlađi od nje, ostaviti. Međutim, to se nije dogodilo, i dugogodišnji ljubavnici su se ipak venčali, iako su mnogi mislili da bi to šokiralo njenu majku.

(Stil)

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