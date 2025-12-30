KO SU SESTRE PRINCEZE DAJANE? Upoznajte žene iz porodice Spenser

Iako je Dajana bila u centru pažnje, njene sestre Sara i Džejn živele su jednako zanimljive živote - tiše, ali snažno povezane s kraljevskom porodicom.

Princeza Dajana je ostala zapamćena kao jedna od najvoljenijih žena 20. veka, a iza nje stoji porodica čije su priče jednako intrigantne. Sestre Spenser, Lejdi Sara i Lejdi Džejn, odrasle su rame uz rame s kraljevskom porodicom, ali su svoje živote gradile daleko od reflektora, svaka na svoj način.

Rođene u aristokratskoj porodici Spenser, sestre su detinjstvo provele na imanju Sandrinham, gde je Dajana odmalena bila u kontaktu s princom Edvardom. Nije zato bilo iznenađenje što je upravo Dajana kasnije postala princeza od Velsa, ali i njene sestre ostavile su snažan trag - diskretniji, ali jednako značajan.

Lejdi Sara - sestra koja je spojila Dajanu i Čarlsa

Najstarija sestra, Lejdi Sara, rođena je 1955. godine i prva je zakoračila u društveni život Londona. Upravo je ona 1977. upoznala tadašnjeg princa Čarlsa na okupljanju povodom Rojal Askota. NJihova kratka romansa bila je često na naslovnicama, a upravo je Sara kasnije zaslužna za sudbonosni susret Čarlsa i mlade Dajane u porodičnom domu Althorp.

Kada su Čarls i Dajana objavili verodbu, Sara je s osmehom izjavila: „Ja sam ih upoznala. Ja sam Kupid“. Iako sama nikada nije postala deo kraljevske porodice, s Dajanom je ostala jako bliska. Često ju je pratila na službenim putovanjima, bila jedna od retkih osoba kojima je Dajana potpuno verovala, a nakon njene smrti 1997. učestvovala je u organizaciji sahrane i čitanjima na ispraćaju. Danas Lejdi Sara živi mirnim životom u Linkolnšajeru, ali i dalje je bliska sa svojim nećacima, prinčevima Vilijamom i Harijem, na čijim je venčanjima prisustvovala.

Lejdi Džejn - tiha poveznica s kraljevskom porodicom

Srednja sestra, Lejdi Džejn, oduvek je bila najdiskretnija među Spensericama. Udala se 1978. godine za Roberta Felousa, tada pomoćnika privatnog sekretara kraljice Elizabete II., koji je kasnije postao jedan od njenih najbližih saradnika.

Zbog suprugove bliskosti s kraljevskom kućom, Lejdi Džejn često se nalazila u osetljivoj poziciji, posebno tokom raspada braka Dajane i princa Ćarlsa. Iako su se godinama pojavljivale glasine o zahladnelim odnosima među sestrama, Džejn je, zajedno sa Sarom, bila uz Dajanu u najtežim trenucima - uključujući i povratak njena tela iz Pariza nakon tragične smrti.

Lejdi Džejn ostala je bliska kraljevskoj porodicom i u novijim vremenima. NJena ćerka Laura čak je kuma princeze Šarlot, a sama Džejn posebno je bliska s princem Harijem, kojem je bila velika podrška nakon njegovog povlačenja s kraljevskih dužnosti.

(Gloria.hr)

BONUS VIDEO: