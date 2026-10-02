KOJA BILJKA TREBA DA SE NAĐE PREKOPUTA OGLEDALA? Donosi pozitivne promene

Jedna biljka je posebno povoljna da je stavite prekoputa ogledala.

Ako imate tamniji deo stana u kojem biljke teško napreduju, možda ne morate odmah da kupujete novu lampu za uzgoj biljaka. Jedan jednostavan trik jeste da biljku postavite tako da se u ogledalu reflektuje svetlost koja dolazi kroz prozor.

Posebno lepo može da funkcioniše sa fikusom elastikom, poznatim i kao gumijevac. NJegovi veliki, sjajni listovi izgledaju dekorativno kada se vide u ogledalu, ali ogledalo ima i praktičnu ulogu jer donosi jednu pozitivnu promenu u dom kada je postavljen prekoputa ogledala, može da odbije deo prirodne svetlosti i usmeri je ka prostoru koji je inače nešto tamniji.

Ogledalo jednostavno reflektuje svetlost

Najbolje je da ogledalo postavite preko puta ili blago ukoso u odnosu na prozor, tako da uhvati dnevnu svetlost, a biljku stavite u deo prostora koji dobija njen odraz. Na taj način možete dobiti svetliji ugao i lepšu vizuelnu kompoziciju.

Ipak, važno je znati da ogledalo ne može da zameni sunčevu svetlost. Ako je prostorija veoma mračna, biljci će i dalje biti potrebno dodatno osvetljenje. Takođe, nemojte biljku postavljati direktno uz jako podnevno sunce samo zato što je ispred ogledala, jer previše intenzivna svetlost i toplota mogu oštetiti listove.

Fikus elastika je za ovakav raspored posebno zahvalan jer ima velike listove koji lepo izgledaju i uživo i u refleksiji. Uz odgovarajuću količinu svetlosti, može biti efektna sobna biljka koja odmah unosi više zelenila u prostor.

(Sensa)

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