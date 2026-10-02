POSLAO JOJ MEJL I SAOPŠTIO DA SE RAZVODE: Jedna od najlepših žena na svetu bila je slomljena, a onda mu je uzela MILIONE i dve vile

Džeri Hol je supruga, Ruperta Merdoka čekala kod kuće kad je dobila mejl u kojem joj saopštava da se razvode i da će je kontaktirati njegov advokat.

Američka manekenka i glumica Džeri Hol je 2015. godine preko sestre i sestričine upoznala muškarca koji će joj doslovno promeniti život u svakom smislu. Vrlo brzo je uplovila u vezu sa milijarderom Rupertom Merdokom što su obelodanilo u finalu Svetskog prvenstva u ragbiju u Londonu.

Par se verio već u januaru 2016. godine, a kako se pisalo u medijima, Rupert je zaprosio prstenom sa impresivnim dijamantom od 19 karata.

Samo tri meseca kasnije, par je sklopio brak u zdanju Spenser haus, nakon čega je usledilo crkveno venčanje Sent Brajd.

Rupert je tada izjavio da se oseća kao najsrećniji čovek na svetu dok su se prijatelji i porodica okupljali da prisustvuju njihovom velikom danu.

Sve je delovalo idilično četiri godine, a onda je Džeri Hol kada je trebalo da se sastane sa mužem u njihovoj vili u Oksfordširu dobila mejl koji je sve promenio.

- Džeri, nažalost, odlučio sam da okončam naš brak- navodno je počeo Rupertov direktan mejl upućen njoj.

- Svakako smo imali neke lepe trenutke, ali imam mnogo toga da uradim.-

- Moj advokat iz NJujorka odmah će stupiti u kontakt sa tvojim.- pisalo je na kraju.

Slomljena Džeri ostala je skrhana, besna i ponižena nakon što je brinula o tajkunu tokom niza zdravstvenih problema, kao i nakon što je s njim provela vreme u izolaciji tokom pandemije.

Ipak, nije sve bilo tako crno. Navodi se da je Džeri, zahvaljujući brzom postizanju nagodbe, dobila 72 miliona funti i dve vile.

- Džeri je bila potpuno slomljena kada ju je Rupertova odluka da se razvede zatekla nespremnu- tvrdio je jedan izvor.

- Nije to nimalo očekivala. Prijatelji su joj odmah pružili podršku, ali su je oni pragmatičniji među njima ubedili da mora da nastupi beskompromisno kada je reč o nagodbi.-

Rupertovi savetnici su želeli da po svaku cenu izbegnu da se taj proces odvija pred javnim sudom.

Ovo je bilo upozorenje i za ostale:

- Džeri ponekad može biti veoma opasan protivnik. Pitajte samo Mika Džegera. Čim je shvatila da nema šanse za pomirenje, skinula je rukavice i krenula u oštar obračun sa Rupertom.-

Veruje se da je jedna od kuća koja joj je pripala „Holmvud haus” u blizini Henlija na Temzi, čija se vrednost procenjuje na 11,25 miliona funti.

Takođe se veruje da Džeri – bivša partnerka Mika Džegera iz grupe „Roling stouns” – poseduje i kuću u Francuskoj, kupljenu pre oko pet godina.

U razgovoru za britansko izdanje časopisa Vogue, Džeri je izjavila da odnosi među njima trenutno nisu dobri.

- Ne želite sa svim bivšim partnerima da budete prijatelji, zar ne? Neki ljudi nisu prijateljski nastrojeni. Ali mislim da je važno biti u prijateljskim odnosima kada sa nekim imate decu.- rekla je misleći na Mika Džegera s kojim ima četvoro dece.

(Glossy)

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