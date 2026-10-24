KOJE SU NAJBOLJE GODINE ZA BRAK? Istraživanja kažu da jednom dobu ipak daju prednost

Da li postoje idealne godine za brak i od čega to zavisi?

Postoji niz različitih faktora koji će uticati na to da li vi i vaš partner treba da počnete da razmišljate o braku. Jedan od faktora o kome psiholozi često govore odnosi se na godine. Iako se uspešan brak može desiti u bilo kom trenutku u životu, postoje neke dobi za koje se stručnjaci slažu da su pogodnije za harmoničan brak.

Šta treba znati o braku u ranim 20-im godinama?

- U proseku, što je par mlađi kada se venča, to ima više problema - kaže dr Vajat Fiše rlicencirani psiholog koji je specijalizovan za bračno savetovanje, piše Brides.

On dodaje da su brakovi koji se dešavaju kada su oba partnera u kasnim tinejdžerskim godinama ili ranim 20-im obično povezani sa većom stopom razvoda. Razlog je, objašnjava, taj što se ljudi mnogo menjaju u ovom periodu.

LJudi toliko rastu u dvadesetim godinama. Ako se rano venčate, rizik da ćete se drastično promeniti i probuditi se kao da nemate ništa zajedničko sa supružnikom i da želite drugačije stvari u životu je visok - objašnjava on.

Još jedan rizik od braka u ovim godinama je da vam to ne daje mnogo mogućnosti da istražite svoje mogućnosti.

Sa neurološkog stanovišta, Kelsi Torgerson, licencirani klinički socijalni radnik, kaže da je važno čekati dok se vaš mozak potpuno ne razvije – što se dešava sa 25 godina.

- Verujem da je najbolje sačekati do ovog markera. Takođe je važno da sa partnerom iskusite stresne situacije koje prevazilazite, trebalo bi da vidite kako se nosite sa obrazovanjem, poslom...Želite da znate da imate strategije upravljanja konfliktima za zdrav uspešan brak.

Psiholozi smatraju da je potrebno imati "veštie za održavanje braka". Svest, zrelost i nivo komunikacije su potrebni da bi osnove braka bile jake i postojane.

Šta treba da znate o venčanju u kasnim 20-im i srednjim 30-im

Dr Fišer veruje da su brakovi koji se sklapaju kada je par u kasnim 20-im i srednjim 30-im najuspešniji.

- Kada stignemo do kasnih 20-ih, imamo jasan osećaj ko smo i šta želimo od života. Kada dođete do ovog uzrasta, postajete stabilniji, staloženiji ste i više ste fokusirani na to ko ste. Da ne spominjem da je veća verovatnoća da ćete biti finansijski stabilni, što je optimalno ako želite da osnujete porodicu - kaže doktro za Brides